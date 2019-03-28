أفضل الأفلام الأجنبية عن الشغف وتحقيق الأهداف

قد يشعر البعض بالإلهام بعد قراءة كتاب أو سماع موسيقى، بينما يجد أخرون أن الابتعاد عن كل شيء، والجلوس بمفرده لمشاهدة فيلم ما أحد أفضل الطرق للشعور بالإلهام والتحفيز، وتصفية الذهن، والشعور بالراحة النفسية. ففي كثير من الأحيان تكون السينما النافذة التي بوسعك أن تطل منها على العالم والتعرف على الكثير من الأمور، وتغير وجهة نظرك إزاء عدة أشياء.

وعلى مدار التاريخ، كانت الأفلام السينمائية مثل الموسوعة التي توثق القصص والأحداث الملهمة، وتعرضها مرة أخرى على الشاشات بطريقة مثيرة حتى تُلهم أشخاص آخرين، وتحفزهم على مواصلة العمل، والمثابرة من أجل تحقيق ما يحلمون به، والوصول إلى ما يطمحون إليه. لذا إذا كنت تشعر بالإحباط وتتساءل عن مغزى قيامك بهذا الشيء أو ذاك، فخذ هدنة من المشاكل، وشاهد فيلمًا من الأفلام التي نستعرضها في القائمة التالية..

The Founder

وهي قصة حقيقية تستعرض بعض الأحداث في قصة حياة راى كروك، مؤسس سلسلة مطاعم ماكدونالدز، وجسد دوره مايكل كيتون، الذي التقى بأخوين يملكان مطعم همبرجر في كارولينا الجنوبية، وقرر أن يشتريه منهما لتأسيس سلسلة من المطاعم، ومن ثم أطلق ماركته العالمية التي باتت تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات.

Hidden Figures

يستعرض الفيلم بعض أعظم اللحظات في تاريخ علوم الفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف تمكنت ثلاث نساء سمراوت البشرة من المشاركة في هذه الأحداث التاريخية العظيمة، إذ تمكنت 3 نساء رائدات تعملن في وكالة ناسا في وقت كانت يعاني به المجتمع الأمريكي من العنصرية تجاه السود، من مساعدة الرجال في إطلاق رائد الفضاء جون جلين إلى الفضاء.

Erin Brockovich

إيرين بروكوفيتش (جوليا روبرتس) امرأة مصممة على القتال من أجل تصحيح الخطأ، فعندما تكتشف أن مياه المدينة التي تعيش فيها ملوثة وتصاب المواطنين بالمرض، فهي تضع على عاتقها مسؤولية تحقيق العدالة، سوف يُلهمك هذا الفيلم على مواصلة القتال من أجل إحداث تغيير، رغم المشاكل والشدائد التي تمر بها.

Lady Bird

تدور أحداث الفيلم حول الفتاة المعروفة باسم ليدي بيرد، وهي فتاة في المدرسة الثانوية تستعد لبدء مرحلة جديدة في حياتها، ولكن قصتها سوف تلهم الجميع على عيش حياتك حتى الثمالة.

August Rush

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي موسيقي، حول فتى يتيم ماهر في عزف الموسيقى، يريد استخدام مهاراته ومواهبه في إيجاد والديه. ويؤكد الفيلم على ضرورة مواصلة المثابرة وعدم فقدان الأمل حتى تحقق ما تريده.

A League Of Their Own

الفيلم مأخوذ عن أحداث حقيقية حول فريق بيسبول فتيات، يُلقين الضوء على المعاناة التي كانت تمر بها النساء خلال فترة الأربعينيات من أجل إثبات أنفسهن في عالم الرياضة.

Creed

يعتبر هذا الفيلم أحد أهم الأفلام التي تدور حول الملاكمة والأنشطة الرياضية، كما أنه من أفضل الأفلام الملهمة التي تدعو إلى المثابرة وبذل الكثير من الجهد لمواصلة العمل.

La La Land

تدور أحداث في إطار رومانسي كوميدي موسيقي، حول شاب وفتاة يقعان في حب بعضهما البعض بجنون، ولكنهما يجدان أنفسهما أمام مخيرين بين أمرين، إما تحقيق أحلامهما أو التنازل عما يحلمون به للحفاظ على ما يجمع بينهما من مشاعر.

The Intouchables

الفيلم مأخوذ عن أحداث حقيقية، حول علاقة صداقة شديدة الخصوصية تجمع بين شاب فقير يرعى رجل ثري قعيد في باريس، تبدأ علاقتهما بالكثير من التوترات ولكنها تتحول إلى علاقة قائمة على المودة، والاحترام المتبادل، ويغير كل منهما الكثير في حياة الآخر.

Gifted

فرانك أدلر (كريس إيفانز) رجل أعزب مسؤول عن تربية ابنة أخته ماري (ماكينا جريس)، وتدور الأحداث في إطار رومانسي، ويُشدد على ضرورة العمل على تحقيق الأهداف، بغض النظر عما تواجهه من مصاعب ومشكلات.

Freedom Writers

مأخوذ عن قصة حقيقية، تتبع أحداث الفيلم إرين جرويل (هيلاري سوانك)، مُعلمة للمرحلة الثانوية التي تُصر على مساعدة طلابها على الحصول على أعلى شهادات التعليم، وتحقيق أهدافهم.

Love & Basketball

مونيكا (سناء لاثان) وكوينسي (عمر إيبس) يلتقيان وهما أطفال صغار، ويذهبان إلى المدرسة معًا، ويجمعهما عشقهما الشديد لرياضة كرة السلة. سوف يغمرك هذا الفيلم بالكثير من المشاعر، ويجعلك تتأكد من أهمية أن تكون قويا صامدا أمام الصعوبات والمشاكل.

Wonder

يروي الفيلم قصة مُلهمة حول أوجست بولمان، فتى صغير يعاني من بعض العيوب الخلقية في وجهه، والذي يدخل المدرسة الابتدائية لأول مرة. ربما تبكي أثناء مشاهدتك للفيلم، ولكنه سوف يلهمك ويحفزك على القتال من أجل تحقيق ما تريد، وأن تحب نفسك بغض النظر عن عيوبك.

The Zookeeper’s Wife

تدور أحداث الفيلم، المقتبسة عن أحداث حقيقية، حول طبيب وزوجته يحولان منزلهما إلى مأوى لحماية اليهود من عنف وتطرف النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، من خلال إيوائهم في حديقة الحيوان الخاصة بهما.

Slumdog Millionaire

يعد هذا الفيلم من أفضل الأفلام المُلهمة والمحفزة في السنوات الأخيرة الماضية، تدور أحداثه حول جمال مالك (ديف باتل) الذي يجيب على أسئلة النسخة الهندية من برنامج المسابقات “من يريد أن يكون مليونير” (من سيربح المليون)، وبينما يتشكك كثيرون في امكانية فوزه، سوف يستغل هو كل التجارب المؤلمة التي مرّ بها من أجل الحصول على المبلغ الكبير.