ائتلاف “النصر”: العبادي هو من اطلق رواتب موظفي اقليم كوردستان

زعم ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي يوم الاربعاء ان الاخير هو من اطلق رواتب الموظفين والعاملين لدى حكومة اقليم كوردستان.

وذكر بيان صادر عن الائتلاف اليوم، ان سياسات الدكتور العبادي وائتلاف النصر لم تكن يوما بالضد من الشعب الكوردي المناضل والمحروم، بل هي بالضد من مافيات الاحزاب، كوردية كانت ام عربية”، حسب تعبير البيان.

واضاف البيان ان “العبادي هو من اطلق الرواتب لمواطني الاقليم العام الماضي”، كما يزعم الائتلاف.

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد اعلن في الثامن من شهر اذار الجاري عن الغاء ادخار رواتب الموظفين بعد ثلاث سنوات من العمل به جراء قطع بغداد الموازنة المالية العامة، اضافة الى الحرب ضد تنظيم داعش، وكذلك نزوح مئات الالاف من الاشخاص الى مدن ومحافظات من باقي مناطق العراق وسوريا بعد سيطرة المتشددين.

وشكر بارزاني في حينه رئيس مجلس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي وحكومته على مساهمتهما في الغاء الادخار.