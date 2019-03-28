اتفاق عربي لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

اكد سفير تونس في مصر ومندوبها الدائم في الجامعة العربية السفير نجيب المنيف على إن الإنجاز الكبير الذي يمكن ان نحققه خلال ترؤسنا للقمة العربية هو تضامن كل الدول العربية في محاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.

وأضاف السفير المنيف، في كلمته عقب ترؤسه أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الاربعاء السابع والعشرين من مارس 2019 الجاري في تونس للتحضير للقمة العربية المقبلة، الى التحديات التي تواجه الأمة العربية الكثير من التحديات مؤكدا عزم بلاده على تسخير كافة امكانياتنا كي نسهم في توحيد الصف العربي.

وتابع السفير نجيب المنيف ان قضية العرب الاساسية وهي القضية الفلسطينية من أجل قيام دولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية إضافة إلى القرارات الخاصة بالأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن وسياسة الأمن القومي العربي ومحاربة الإرهاب فضلا عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأخرى