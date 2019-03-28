اجتماع حاسم للديمقراطي والوطني الكوردستانيين بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في كوردستان

يعقد الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين، غداً الاربعاء، اجتماعاً حاسماً في منتجع دوكان بمحافظة السليمانية ، للتباحث بشأن تشكيل حكومة اقليم كوردستان ومشاركة الوطني الكوردستاني فيها .

وكان وفدا الحزبين عقدا اجتماعاً الأحد الماضي في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، أكدا خلاله على اتخاذهما خطوات جيدة بشأن التوصل الى اتفاق بينهما حيث جاء في بيان مشترك صدر عن الاجتماع ، أنه شهد حواراً «جدياً ومثمراً» بصدد اتفاق الرابع من مارس/آذار الجاري بين الحزببين .

ويهدف اجتماعات الحزبين الرئيسيين في اقليم كوردستان الديمقراطي والوطني الكوردستانيين الى تذليل العراقيل امام اعلان حكومة اقليم كوردستان الجديدة واعادة تفعيل قانون رئاسة اقليم كوردستان .

وحالت الخلافات بين الحزبين بشأن توزيع المناصب في الحكومة الجديدة دون تشكيلها رغم مرور اكثر من 5 أشهر على اجراء الانتخابات حيث يدعو الديمقراطي الى توزيعها وفق الاستحقاق الانتخابي فيما الوطني الكوردستاني يطالب باكثر من هذا الاستحقاق .

وحصد الديمقراطي الكوردستاني 45 مقعداً في الانتخابات التشريعية الاخيرة في إقليم كوردستان والتي جرت في 30 سبتمبر/أيلول 2018 ، فيما حل حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثانية بـ 21 مقعداً.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني رشّح مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني لمنصب رئيس حكومة اقليم كوردستان، فيما رشح رئيس الحكومة الحالي نيجيرفان بارزاني لمنصب رئاسة الاقليم .