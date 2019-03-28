اجتماع عراقي سعودي للإسراع في افتتاح منفذ عرعر الحدودي

أُعلن يوم أمس، عن عقد اجتماع عراقي سعودي لبحث إجراءات افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين البلدين.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية في في بيان إن “الجانبين بحثا السبل الكفيلة للإسراع في تشغيل المنفذ قبل الموعد المحدد للافتتاح الرسمي”.

وأشار البيان إلى أن “الاجتماع ناقش إمكانية تقديم الدعم الفني من المملكة في مجال تبسيط الإجراءات ومكننتها وصولاً إلى نافذة التبادل التجاري الواحدة”، بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وتابع البيان: “تمت مناقشة موضوع ساحات التبادل التجاري بين الجانبين، وتم التأكيد على أن تكون هذه الساحات في الجانب العراقي لتوظيف الأيدي العاملة من منطقة النخيب والمناطق القريبة من المنفذ وكذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على عمليات التبادل التجاري”.

وكان محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية أحمد الحقباني قد قال في تصريحات، الأحد الماضي، إن الكمارك تقوم بتطوير منافذ المملكة بما يتناسب مع أحدث التطورات والتقنيات المستخدمة عالمياً.

وأشار بحسب ما نشره موقع “سبق” السعودي، إلى أن مشروع منفذ “عرعر” يجهز بمواصفات عالمية، وسيكون المنفذ الأول بالمملكة في تقنيته ومنافسته عالمياً، مؤكداً أهميته في تنمية التجارة البينية بين المملكة والعراق وتنمية المنطقة الحدودية، وتوفير التسهيلات للعابرين.

الخميس الماضي، قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقي كاظم العقابي خلال لقائه بوزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي إنه “من الضروري العمل على توفير جميع المتطلبات اللازمة لفتح منفذ عرعر الحدودي بموعد أقصاه في شهر تشرين الأول المقبل”.

وأكد العقابي رغبة العراق بأن يكون منفذ عرعر ساحة التبادل التجاري في الجانب العراقي “لتوفير فرص عمل لأهالي محافظتي كربلاء والأنبار”.