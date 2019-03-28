ادارة سد الموصل: الوضع مسيطر عليه ويجب تطبيق مكافحة الارهاب لهذه الفئة

نفت ادارة سد الموصل، وجود مخاطر تهدد سلامة السد.

وذكرت الادارو في بيان، على خلفية مانشر في بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول المخاوف من إرتفاع خزين سد الموصل نود ان نوضح الأتي، ” إن وضع سد الموصل جيد جداً ولا توجد أية مؤشرات سلبية إلى حد الأن والوضع طبيعي جداً وان اطلاقات المياه هي نتيجة ورود كميات كبيرة جداً من تركيا”.

واضاف، “لذلك تم وضع خطة وبرنامج من أجل تمرير هذه الموجة وخزن الجزء الأكبر في سد الموصل مع بقاء فراغ خزني لاستيعاب الموجات القادمة بما يؤمن سلامة السد فلا داعي للقلق فالوضع بالسد مسيطر عليه وضمن البرنامج المخطط له وكل ماتداول على الفيس بوك إشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة حيث تأتي لإرعاب المواطنيين”.

وتابع، “بدورنا نطالب من الجهات الأمنية بالتحري عن مروجي هذه الأكاذيب ومحاسبتهم وفق قانون مكافحة الإرهاب حيث يعتبر ذلك نوع من الإرهاب بحق المواطنيين”.