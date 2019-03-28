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اعتقالات بالجملة بينهم سبعة موظفين في حكومة نينوى

افاد مصدر مطلع في محافظة نينوى، اليوم الخميس، باعتقال هيئة النزاهة 25 شخصاً، بينهم مسؤولون حكوميون.

وقال المصدر ان “هيئة النزاهة اعتقلت 25 شخصا من اصحاب محلات السجاد في منطقة كراج الشمال شرقي الموصل، لتجاوزهم وبنائهم على مواقع اثرية في المنطقة”.

واضاف ان “النزاهة اعتقلت ايضا سبعة موظفين من ديوان محافظة نينوى، بينهم المهندس جمال الطرفة، مدير هندسة المشاريع في ديوان المحافظة “.

وتابع المصدر ان “الاوامر جاءت للتحقيق معهم عن صرف اكثر من 40 مليار مجهول مصيرها وكانت قد خصصت لمشاريع عام2017 و2018”.

الولفت الى ان “المعتقلين كانوا قد دفعوا من هذه المبالغ خمسة مليارات فقط لمقاولين لتبويبها بمشاريع وهمية”.

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