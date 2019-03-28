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اعتقال عراقي في النمسا “خطط لهجومين”

اعتقلت السلطات النمساوية رجلا عراقيا يشتبه بقيامه بهجومين فاشلين على قطارات في ألمانيا العام الماضي وبتعاطفه مع تنظيم داعش.

وقال مسؤولون نمساويون وألمان إن الرجل البالغ من العمر 42 عاما اعتقل في فيينا.

وقال ممثلو الادعاء في فيينا الاربعاء إنه يشتبه في “تنفيذه هجمات إرهابية على خطوط السكك الحديد في ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر، وكانون الأول/ديسمبر 2018”.

وفي تشرين الأول/أكتوبر اصطدم قطار فائق السرعة بسلك من الصلب ممتد فوق القضبان بين أعمدة كهرباء خط نورمبرغ – ميونيخ، وتعرضت نافذة في كابينة السائق لأضرار ولكن لم يصب أحد.

وعثر في مكان قريب على ملاحظة مكتوبة باللغة العربية، وصفها المحققون بأنها تهديدية ولكنها غير محددة.

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