Posted on by

اعتقال متهم بنشر صور فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي في السليمانية

تمكنت قوات مركز شرطة هواري شار التابعة لمديرية شرطة محافظة السليمانية، اليوم الخميس، من اعتقال متهم قام بنشر صور فتاة في مواقع التواصل الاجتماعي.

واعلنت مديرية شرطة السليمانية في بيان لها انه بعد ان قامت فتاة بتسجيل شكوى في مركز شرطة هواري شار ضد المتهم (ع.ع.م) والذي قام بنشر صورها بصورة مشوهة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال البيان انه بعد استحصال اوامر قضائية بدأت الشرطة تحقيقاتها وتمكنت اليوم الخميس من اعتقال المتهم، وتبين انه يملك خمس صفحات في الفيس بوك وصفحة في الانستغرام واربعة ارقام هواتف وثلاثة القاب يستخدمها لتظليل الناس.

واضاف البيان ان المتهم المذكور محتجز وفق المادة 2 من سوء استخدام اجهزة الهاتف الخليوي، وفقا لأمر من القضاء.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close