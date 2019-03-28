اعتقال متهم بنشر صور فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي في السليمانية

تمكنت قوات مركز شرطة هواري شار التابعة لمديرية شرطة محافظة السليمانية، اليوم الخميس، من اعتقال متهم قام بنشر صور فتاة في مواقع التواصل الاجتماعي.

واعلنت مديرية شرطة السليمانية في بيان لها انه بعد ان قامت فتاة بتسجيل شكوى في مركز شرطة هواري شار ضد المتهم (ع.ع.م) والذي قام بنشر صورها بصورة مشوهة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال البيان انه بعد استحصال اوامر قضائية بدأت الشرطة تحقيقاتها وتمكنت اليوم الخميس من اعتقال المتهم، وتبين انه يملك خمس صفحات في الفيس بوك وصفحة في الانستغرام واربعة ارقام هواتف وثلاثة القاب يستخدمها لتظليل الناس.

واضاف البيان ان المتهم المذكور محتجز وفق المادة 2 من سوء استخدام اجهزة الهاتف الخليوي، وفقا لأمر من القضاء.