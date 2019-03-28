اكاليل زهور من ممثلي دول التحالف على ضريح القائد التأريخي الكوردي مصطفى بارزاني

زار وفد من التحالف الدولي، اليوم الأربعاء قبر القائد التاريخي للكُرد الملا مصطفى البارزاني، في منطقة بارزان.

وضم الوفد ممثلي الولايات المتحدة الأمريكيّة، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، فنلندا، وهنغاريا في التحالف الدولي، وكان برفقتهم سيروان بارزاني مسؤول محور مخمور – كوير لقوات البيشمركة.

زار الوفد قبري الخالد ملا مصطفى بارزاني، ونجله إدريس بارزاني ووضعوا أكاليل الورد على القبرين، تقديراً لما قدماه من نضال في سبيل حرية الشعب الكُردي.

وألقى العقيد فيندل كلمة باسم الوفد قال فيها “نقدم شكرنا لكل اللذين ناضلوا وانتصروا على الصعاب”، وثمّن عالياً تضحيات البيشمركة بالقول “ننحني إجلالاً لأرواح شهداء البيشمركة اللذين ضحوا بأرواحهم ليس من اجل كُردستان فقط، بل كل العراق والعالم، وأثبتوا أنّ بإمكانهم دائماً الانتصار على الأعداء”.