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الاتفاق على تقاسم اربعة مناصب بين الحزبين الرئيسين يفضي لتشكيل حكومة الاقليم

افادت مصادر سياسية مطلعة يوم الاربعاء ان حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني يطالب بتقاسم اربعة مناصب مناصفة مع الديمقراطي الكوردستاني في الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان.

ومن المقرر ان يعقد الحزبان الرئيسان في الاقليم بعد ظهر اليوم اجتماعهما الـ11 بعد انتخابات كوردستان التي جرت في نهاية شهر ايلول من العام الماضي لحسم التشكيلة الحكومية المقبلة.

وشكّل الحزبان لجنتين تقع على عاتقهما التفاوض في توزيع المناصب الحكومية بينهما وعقدت اجتماعين واليوم ستعقد الثالث في السليمانية.

وبحسب المعلومات المتوفرة فان اللجنتين الجديدتين قد اقتربتا من التوصل الى ارضية ممهدة لإبرام اتفاق جديد بين الحزبين بشأن المضي في تشكيل الحكومة المقبلة للإقليم.

وتفيد المعلومات ان برلمان اقليم كوردستان قد اوقف عقد جلساته على امل ان يتوصل الجانبان خلال الايام القليلة المقبلة الى اتفاق يفضي لتشكيل الحكومة.

وتشير المعلومات ان لجنة الاتحاد الوطني قد بلغت نظيرتها في الديمقراطي الكوردستاني بالرغبة بتقاسم اربعة مناصب مهمة داخل حكومة الاقليم الجديدة اضافة الى ان الحزب الاول قد ضمن منصب رئيس البرلمان، ونائبي رئيس الاقليم وحكومة كوردستان.

وكما تفيد المعلومات ان المناصب هي كالاتي: وزارة الثروات الطبيعية، و وزارة الداخلية، والعلاقات الخارجية، ومجلس أمن اقليم كوردستان الذي يرأسه مسرور بارزاني المرشح الوحيد لرئاسة حكومة الاقليم الجديدة.

وقالت مصادر من الحزبين انه في حال توصل اللجنتان الى اتفاق حول تقاسم تلك المناصب فانه سيتم بعدها وفي مراسم رسمية ابرام اتفاق تشكيل الحكومة بين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني.

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