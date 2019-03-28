الاقتصاد الالماني بين تحقيق المعجزات ومخاوف الانكماش

د. بارق شُبَّر

صدرت خلال الايام الاخيرة بيانات وتقارير من مؤسسات المانية عديدة مثل المكتب الفدرالي للإحصاء ومجلس الخبراء الاقتصادين (الحكماء الخمسة) بالإضافة الى مراكز الابحاث الاقتصادية الالمانية الكبيرة وتقارير مفوضية الاتحاد الاوربي (EU Commission) ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي(OECD) تشير الى تباطؤ ديناميكيات النمو الاقتصادي في عموم دول الاتحاد الاوربي وفي المانيا خصوصا وتعيد النظر بتنبؤات النمو للعام الحالي (2019) مما اثار المخاوف من احتمال دخول الاقتصاد الالماني واقتصادات دول منطقة اليورو وباقي الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي في مرحلة جديدة من الكساد بعد تجاوز آثار الازمة المالية والاقتصادية الدولية وازمة المديونية في منطقة اليورو خلال الفترة 2008-2010.