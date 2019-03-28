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الامطار وارتفاع مناسيب المياه تجرف كميات من الالغام في كلار

اعلنت قائممقامية قضاء كلار مركز ادارة كرميان في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، انه وبسبب تساقط الامطار الغزيرة وارتفاع مناسيب المياه وسرعتها في المناطق السياحية والجبلية، ظهرت اعداد من الالغام الارضية والالغام المضادة للدبابات لها مخاطر كبيرة، محذرة المواطنين من الاقتراب منها.

وجاء في بيان للقائممقامية ان هناك مخاطر من انفجار الالغام الارضية المضادة للاشخاص والدروع التي ظهرت بعد موجات الامطار والسيول التي اجتاحت المناطق السياحية والجبلية.

واشار البيان الى انه يتوجب على المواطنين الذين يقصدون تلك المناطق بقصد السياحة الاحتراز والحذر من تلك المناطق والتأكد من تطهيرها قبل التوجه اليها.

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