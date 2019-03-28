التكييف القانوني لحل مجالس المحافظات

تقدم عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي يوم 24 اذار بطلب الى رئيس المجلس يرومون فيه حل مجلس محافظة نينوى على خلفية جريمة العبارة التي شهدتها مدينة الموصل مؤخراً ، وبدره احال السيد رئيس المجلس الطلب الى القانونية والمستشار القانوني للنظر في الطلب .

ونحن بصفتنا مهتمين بالشؤون السياسية والقانونية قمنا بالبحث عن آلية حل المجلس وفق السياقات الدستورية والقانونية النافذة وبعد البحث والتحري توصلنا الى الاتي:

#اولاً_الدستور

1- لم يرد في الدستور العراقي نص صريح يخول مجلس النواب تلك الصلاحية ولكنها منح رئيس مجلس الوزراء او رئيس الجمهوية صلاحية اعلان حالة الطوارئ وفقاً للمادة (61 تاسعاً أ_د) وبموجها يمكن للرئيسين ان يتقدما بطلب اعلان حالة الطوارئ في البلد عامة او احدى محافظاته وبالتالي تجميد عمل مجلس المحافظة وتكليف محافظ من قبل رئيس مجلس الوزراء.

2- نص الدستور على تشريع قانون ينظم اعمال المحافظات غير المنتظمة في اقليم يحدد فيه صلاحية المحافظ ومجلس المحافظة واليات عملهم ، وقد شرع هذا القانون عام 2008 وهو يحمل اسم ( قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 ) واجريت عليه ثلاث تعديلات.

#ثانياً_وفقاً لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008

ورد في المادة 20 من القانون اعلاه

اولاً : يحل المجلس(مجلس المحافظة) والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءا على طلب ثلث الأعضاء في الحالات الآتية :

1- الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه.

2- مخالفة الدستور والقوانين.

3- فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية.

ثانياً :

أ – لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصـادرة مـن المجلس إذا كانت مُخالفة للدستور أو القوانين النافذة , وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة .

ب-لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءاً على طلب المحافظ , أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في البند (أولاً) من المادة (20) .

وهنا يذهب البعض الى انه وفقاً للمادة (20 ثانياً ب ) يحق لمجلس النواب حل مجلس المحافظة في حالة (الاخلال الجسيم بالاعمال والمهام الموكله إليه او مخالفة الدستور والقوانين ) .

ولكن يبقى السؤال المطروح هنا عن تفسير عبارة (أو طلب من ثلث عدد اعضائه) هل يراد بها ثلث اعضاء مجلس النواب ام ثلث اعضاء مجلس المحافظة ؟ خاصة اذا تقدم ثلث اعضاء مجلس المحافظة بطلب حل المجلس وفقا للفقرة اولاً ولكنهم لم ينجحوا في تحقيق اغلبية اثناء التصويت داخل مجلسهم ثم يتوجهوا بطلبهم الى مجلس النواب ليصوت هو على الطلب ؟

اجمالاً نعتقد ان مجلس النواب سيمضي بالتصويت على مجلس محافظة نينوى وفقا للمادة ( 20 ثانيا/ ب) ويحق لمجلس المحافظة الاعتراض على للقرار امام المحكمة الاتحادية ويبقى لها قرار الحسم في تفسير تلك العبارة .

همام السليم