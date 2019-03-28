الحلبوسي يبحث في البنتاغون ملفات أمنية ويتحدث عن “ظروف مؤاتية” في العراق

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يرافقه وفد نيابي وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية في البنتاغون.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الأمني والعسكري والاقتصادي.

وقال الحلبوسي انه “من دواعي سرورنا أن نكون هنا بعد الانتصار على داعش الإرهابي بمساعدة الأصدقاء ومنهم الولايات المتحدة الأميركية، ونقدر عاليًا دور التحالف الدولي بقيادة واشنطن في هذا المجال”، مشيرا إلى أن “العراق انتصر عسكريًّا بتضحيات أبنائه على تنظيم داعش الإرهابي، إلا أنه ما زال بحاجة إلى استمرار الجهود ومواصلة الدعم؛ للقضاء على الخلايا الإرهابية والفكر المتطرف، في تدريب القوات العراقية وتأهيلها والجهد الاستخباري والدعم اللوجستي”.

كما تطرَّق اللقاء إلى ضرورة بذل جهود المجتمع الدولي بشكل واضح في ملف الإعمار والاستقرار للمناطق المحررة، وإعادة النازحين الذين ما زال الآلاف منهم في مخيمات النزوح، مؤكدًا ضرورة إسناد الحكومة العراقية لتقديم الخدمات لهذه المناطق؛ من أجل غلق ملف النزوح الذي سيُسهم إيجابا في عدم عودة داعش وانتشار فكره المتطرف مرة أخرى، فضلا عن توفير فرص العمل من خلال المشاريع الاستثمارية؛ للقضاء على البطالة.

وأضاف أن الظروف الآن مؤاتية أكثر من أي وقت سابق لإعادة إعمار العراق، ومن الأفضل استثمار هذه الفرصة؛ من أجل استقرار العراق الذي سيسهم في استقرار المنطقة.