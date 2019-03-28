الديمقراطي الكوردستاني يكشف حقيقة سعيه لمنصب محافظ نينوى

كشف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأربعاء، حقيقة سعيه للحصول الى منصب محافظ نينوى، بعد تصويت مجلس النواب، على اقالة المحافظ الحالي نوفل العاكوب، ونائبيه.

وقال النائب عن الحزب ديار برواري، ان “الانباء التي تحدثت عن سعي الديمقراطي الكوردستاني للحصول الى منصب محافظ نينوى، غير صحيحة، ولا توجد لدينا هكذا نية او توجه اطلاقا”.

وأضاف ان “الاتفاقات بهذا الشأن باقية كما هي، منصب المحافظ يكون للمكون العربي، واحد نوابه يكون من المكون الكوردي”.

وكان البرلمان العراقي، صوت الأحد، على إقالة محافظ نينوى ونائبيه بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء على خلفية كارثة عبارة الموصل، التي راح ضحيتها 100 شخص أغلبهم نساء وأطفال.

وأتى تصويت البرلمان بعد أن طالب رئيس الحكومة العراقي، عادل عبد المهدي الجمعة النواب بإقالة محافظ نينوى ونائبيه، لمسؤوليتهم عن الفاجعة التي حلت بالموصل مساء الخميس، وأدت إلى مقتل 100 شخص غرقاً.

وشملت مذكرات الاعتقال لعدد من المسؤولين في ديوان المحافظة.