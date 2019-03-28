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الديمقراطي يبلغ الاتحاد الوطني بقبول ما عرض عليه من مناصب

كشفت مصادر اعلامية مقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاربعاء، ان الحزب ابلغ الاتحاد الوطني الكوردستاني بقبول بما عرض عليه من مناصب خلال الاجتماع الذي عقد بينهما. ‎

ونقل موقع كوردستان 24 عن مراسله في السليمانية ان وفد الديمقراطي ابلغ الاتحاد الوطني الكوردستاني عن تحديد مناصب رئيس البرلمان ونائب رئيس الحكومة ووزارة البيشمركة وعدد من وكلاء الوزارات للاتحاد الوطني.

واضاف ان الاتحاد الوطني طالب بعدد من المناصب الاخرى، ولكن وفد الديمقراطي ابلغهم ان هذا فقط ما بقي من مناصب، وليس باستطاعته منحهم مناصب اخرى لانها من حصة الاطراف الاخرى.

واشار الى ان الاتحاد الوطني سيصدر بيانا يوضح فيه موقفه من مطالبه ومقترحات الديمقراطي الكوردستاني.

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