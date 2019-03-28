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الذكرى السنوية لرحيل الكاتب والاعلامي الاستاذ دانا جلال

بسم الله الرحمن الرحيم

(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

صدق الله العظيم

في ذكرى مرور سنة واحدة على رحيل الكاتب والاعلامي الصحفي المعروف الاستاذ دانا جلال تتشرف عائلته بدعوتكم و كل اقاربه واصدقائه ومحبيه الحضور ومشاركتنا في هذه الذكرى السنوية وقراءة سورة الفاتحة معا على روحه الطاهرة.

في يوم السبت 13- 04- 2019 في ستوكهولم

من الساعة السادسة مساء لغاية الساعة الثامنة مساء

وعلى قاعة Kista Träff / ستوكهولم

عنوان القاعة

Kista Träff

KISTA TORG 7, 164 42 Kista

نهاد القاضي

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