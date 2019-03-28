الراب الإسلامي منهجية أصلاح وتوعية للشعوب

بقلم: سليم الحمداني

بناء المجتمعات يحتاج الى الكثير من الجهد والسعي ويتحمل اعباء ذلك بالتأكيد الطبقات الواعية والمصلحة والتي اخذت على عاتقها بناء المجتمع بصورة ملائمة قوية رصينة متحضرة قادرة على تخطي الازمات والمحن والصعاب وكل شيء طارئ يعصف به وخاصة من أعداء الأنسانية وتجار الحروب ومن يقتات على لحوم البشر حيث أن هنالك صنف لا يحب العيش بسلام لا يحب تراصف وتماسك الشعوب لا يحب لها ان تعيش بطمأنينة فانهم يقتاتون من ضحاياهم من دمارهم لانهم يقوموا بتصدير الفتن والنزاعات فتشن حرب هنا ومعركة هناك وهم ينزلوا بضاعتهم وهي اسلحة الدمار والقتل والتخريب فالناس تتقاتل وهم يعتاشون على تجارة السلاح والتدمير وبنفس الوقت هنالك حرب وهي حرب اكثر خطورة وهي تصدير المخدرات والتي تعد اكثر فتك بالشعوب واقل مؤنة وأسهل نقلا وكذلك تفتيت المجتمعات بالأفلام الاباحية ونشر الامور التي تدعواالى تفسخ الاسر وتفككها وتدمير المجتمعات فهذه الامور يجب ان تعالج ومن يعالجها اكيد المصلح المنقذ الذي يتحمل زمام الامور بإعطاء حل ناجع ومناسب يتماشى مع المرحلة والظروف المحيطة واليوم المجتمع الاسلامي على نحو الخصوص يتعرض الى أبشع هجمة في تاريخه حيث دعم اهل الضلالة والفتن وساندوا الحركات المنحرفة ومولوها بالمال والعدة والعدد وروجوا لها وخير دليل داعش الارهاب والقتل والتكفير وغيرها من الحركات المنحرفة التي اساءت الى الدين الاسلامي وجعلت من الاسلام يقترن اسمه بالقتل والارهاب والتفخيخ وصدروا الينا كل قبيح ومفسد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ودعموا تجار المخدرات وفتحوا لهم كل الطرق فاصبح المجتمع الاسلامي ميال للتميع والانحلال مجتمع متفسخ فقد هويته الحقيقية وهي الشخصية الرسالية التي همها نشر الاسلام واخلاقه الحميدة واصبح المسلم يتأثر بأخلاق الكفر وافكارهم الإلحادية فلذا كانت خطوة الراب الاسلامي التي تبنتها المرجعية الرسالية المتمثلة بسماحة المحقق الصرخي الحسني هي انتفاضة على الواقع المرير وخطوة نحو اصلاح المجتمع لما لهذا الراب من تأثير واقبال خاصة في هذه الفترة فسخر بأسلوب متزن ومتقن من خلال قصائد ومهرجانات هادفة الى نشر الوعي والفكر الاسلامي المعتدل ورسالة الى الشعوب الاخر والى اهل الفكر المنحرف الذين يريدون تشويه الاسلام وابلغهم بان الاسلام دين الحضارة والتجدد والوعي والارشاد والنصح

الراب المهدوي الإسلامي || أيها الشاب المهذب أخي يبن الرافدين | أداء :محمود الجابري

