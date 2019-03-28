الشعب الكُـردي بقيادة المجلس الوطني يُحيي الذكرى الخامسة عشرة لانتفاضة 12 آذار المجيدة

احيا الشعب الكُـردي في كُـردستان سوريا، وإقليم كُـردستان، ودول الشتات واللجوء الذكرى السنوية الخامسة عشرة لانتفاضة الثاني عشر مــن آذار، وذلك بالوقوف لخمس دقائق في الشوراع الرئيسية، والساحات العامة، وإغلاق المحلات التجارية، وتوقف حركة السير، وزيارة أضرحة شهداء الانتفاضة، وشهداء بيشمركة روج، فيما شهدت مدينة قامشلو اعتداء أسايش حزب الاتحاد الديمقراطي، وتنظيم جوانن شورشكر على المشاركين في ذكرى الانتفاضة.

قامشلو…

وقف أهالي المدينة لخمس دقائق تخليداً لشهداء الانتفاضة في شوارع المدينة الرئيسية ليتوجّه بعدها الوفود بقيادة المجلس الوطني الكُـردي إلى مزار الشهداء في مقبرتي حيي قدوربك والهلالية.

وبرفع العلم الكُردي وصور الشهداء والشعارات التي تمجّد الشهداء زار أهالي قامشلو مزار الشهداء, مؤكدين وفاءهم لدماء الشهداء الذين أناروا درب النضال والحرية.

وفي نفس السياق أفاد مراسل يكيتي ميديا بانّ مجموعة مسلحة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (يترأسهم أحد عناصر PKK من إيران وشخص آخر من أصول عربية) حاولوا منع الأهالي من زيارة مزار الشهداء في حي الهلالية بذريعة التجمع الأخير غير مرخص والأعلام المرفوعة هي أعلام الحزب الديمقراطي الكُردستاني الخائن – بحسب وصفهم, وبعد تدخل الأهالي ومن بينهم النسوة رافضين ما يزعمه المسلحون, بدأ المسلحون بضرب الأهالي بالعصي, مما أسفر عن جرح المرأة الكردية (وفاء الكردي), في رأسها وأُسعِفت على أثرها إلى أحد المشافي,

كما أكّد مراسلنا بأنّ الأهالي أكملوا المسير إلى مزار الشهداء ووضعوا أكاليل من الزهور على أضرحتهم, مشيراً بأنّ المجلس الوطني الكُردي ألقى كلمته في المزارين , منوّهين فيهما إلى دور الشعب الكردي في انتفاضة آذار والثورة السورية الرافضة للظلم والطغيان.

لمتابعة فيديو اعتداء الأسايش وجوانن شورشكر على المشاركين في قامشلو .. (أضغط هنا)

الحسكة…

أحيا اهالي مدينة الحسكة ذكرى الانتفاضة بالوقوف لخمس دقائق حداداً على أرواح الشهداء في الشوارع الرئيسية والساحات العامة، مع إغلاق المحلات التجارية لأبوابها، وتوقف حركة السير

سري كانييه..

توجّه أهالي البلدة ووفد من المجلس المحلي وعوائل شهداء الانتفاضة إلى مقبرة الشهداء حيث ألقى رئيس المجلس محمود عمو كلمة تحدُث خلالها عن ظروف الانتفاضة وما آلت اليه الأحداث من سقوط عشرات الشهداء والجرحى ومئات المعتقلين من أبناء الشعب الكُردي جراء التعامل الإجرامي للأجهزة الأمنية للنظام السوري الدموي.

وقد جاءت هذ الزيارة بعد الوقوف خمسة دقائق في السوق الرئيسية للمدينة تقديراً وتخليداً لذكرى شهداء الانتفاضة.

وكانت الامانة العامة للمجلس الوطني الكُـردي قد أصدرت بياناً بمناسبة ذكرى الانتفاضة للمزيد أضغط هنا

كركي لكي … جل آغا

أحيا أهالي بلدتي كركي لكي وجل آغا المناسبة بالوقوف لخمس دقائق في الشارع الرئيسي، مع إغلاق المحلات التجارية لأبوابها، وتوقف حركة السير، رافعين الأعلام الكُـردية وصور الشهداء، لتتوجّه بعدها وفود المجلس الوطني وأحزابها السياسية إلى أضرحة شهداء بيشمركة روج، وضريح الشهيد نصر الدين برهك،وخلالها ألقيت الكلمات التي تمجّد شهداء الانتفاضة، وشهداء 12 آذار.

وألقى رئيس المجلس المحلي للمجلس الوطني الكُـردي في جل آغا عزالدين نهمو كلمةً تحدّث خلالها عن معاني الانتفاضة وشهدائها.

تربه سبي..

أحيا أهالي البلدة المناسبة بالوقوف لخمس دقائق في الشارع الرئيسي، مع إغلاق المحلات التجارية لأبوابها، وتوقف حركة السير، لتتوجّه بعدها وفود المجلس الوطني وأحزابها السياسية إلى أضرحة شهداء بيشمركة روج، وخلالها ألقيت الكلمات التي تمجّد شهداء الانتفاضة، وشهداء 12 آذار.

عامودا…

أحيا أهالي مدينة عامودا المناسبة بالتجمّع في وسط المدينة رافعين الأعلام الكُـردية والوقوف لخمس دقائق ثم توجّه المشاركون بقيادة المجلس الوطني الكُـردي إلى مقبرة عامودا، مشياً، لزيارة اضرحة شهداء بيشمركة روج، وشهداء مجزرة عامودا 2013 وشهداء بحر إيجه.، وألقت فريال برازي كلمة المجلس المحلي تطرّقت خلالها إلى مناقب الشهداء، شاكرةً اهالي عامودا حضورهم ووفائهم لانتفاضة 2004

كما وأحيا أهالي مدينة الدرباسية وأهالي بلدة تل تمر المناسبة بالوقوف لخمس دقائق وإغلاق المحلات التجارية، وتوقف حركة السير وزيارة أضرحة الشهداء.

ديرك..

توجّه أهالي المدينة بقيادة مجلسها المحلي إلى أضرحة شهداء الانتفاضة، الشهيد حسين نوري والشهيد وليد بدري في مقبرة المدينة، وألقى عضو المجلس المحلي جمال إبراهيم كلمةً تحدّث خلالها عن معاني الانتفاضة والشهداء.

كما وأحيا اللاجئون الكُـرد في مخيمات إقليم كُـردستان العــراق المناسبة.

أضغط هنا أسايش PYD تعتدي بالضرب على المشاركين في ذكرى انتفاضة 2004 للمزيد

يُشار إلى أن المجالس المحلية التابعة للمجلس الوطني الكُـردي كانت قد وجهت في دعوات منفصلة في كل المناطق الكُـردية لإحياء انتفاضة الثاني عشر مــن آذار .. للمزيد أضغط هنا

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جديرٌ بالذكر أنّ أغلب المناطق الكُـردية شهدت مساء أمس، واليوم، فعاليات عديدة وفاءً لشهداء انتفاضة 12 آذار 2004