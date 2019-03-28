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الشيخ مقداد البغدادي لقناة الأنوار ٢: السلام في اليمن خير من الحرب والعدوان

صرح الاستاذ مقداد البغدادي عضو الجمعية الوطنية سابقا الى قناة الأنوار٢ الفضائية مساء يوم امس الأربعاء المصادف ٢٧ / ٣ / ٢٠١٩ بمناسبة مرور خمسة سنوات على الحرب في اليمن ، ومما جاء فيه:

خمسة اعوام مضت من الحرب والعدوان على الشعب اليمني ولم تأتي بجديد او تحسم شيئا على الارض بل دمرت الحرث والنسل وخربت البلاد وزادت من الاقتتال الداخلي.
وأضاف: ان السلام والركون الى المفاوضات بين ابناء البلد الواحد خيرا من الحرب ، وأشار ان العدوان السعودي سينتهي ويندحر وتبقى اليمن.
وختم الاستاذ مقداد تصريحه: ان التدخل في شؤون الاخرين واستخدام القوة ضد الجيران امر مرفوض أخلاقيا ودوليا ، وآن الآوان للسعودية بعد خمسة سنوات من الدمار ان توقف عدوانها على اليمن وتتركه لأهله.

المكتب الاعلامي
٢٨ / ٣ / ٢٠١٩

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