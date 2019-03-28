الكشف عن دخول عناصر من داعش للعراق عبر وسطاء والعشائر تحذر من عودتهم

افاد المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت، اليوم الخميس، بأن العشائر رفضت اعادة عناصر من تنظيم داعش الى مناطقها في العراق.

وقال الحويت “طالبنا من حكومة اقليم كوردستان بالتريث حالياً لعودة القرى العربية في المناطق المتنازع عليها، وبالتحديد في المناطق التي تحت حماية قوات البيشمركة هناك الأوضاع الامنية غير مستقرة في تلك المناطق”.

واضاف “هناك كثير من عناصر تنظيم داعش دخلوا الى هذا المناطق عبر الحدود السورية العراقية عن طريق البعض من ابناء اهالي هذه القرى، الذين كانوا ضمن صفوف تنظيم داعش وقاموا بعمليات ارهابية ضد قوات البيشمركة اثناء انضمامهم الى جانب تنظيم داعش ومليشيات الحشد الشعبي وكانوا يرسلون احداثيات ومعلومات الى تنظيم داعش ومليشيات الحشد عن موقع قوات البيشمركة اثناء المعارك”.

وتابع الحويت “هناك معلومات تؤكد لنا اذا تمت اعادة سكان تلك القرى ستكون عمليات ارهابية يقودها بعض من ابناءها، وسيشكل خطرا كبيرا على المناطق واقليم كوردستان، وستخلق فتنة طائفية”.

ولفت الى ان “المعلومات تشير الى ان نحو 90% من اهالي تلك المناطق هم ليسوا في المخيمات والعراء، إنما هم يسكنون في الموصل وعدد من القرى الاخرى”، مبينا ان “لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها من قبل حكومة اقليم كوردستان برئاسة ديندار زيباري لديها جميع المعلومات عن تلك القرى في هذا الوقت”، مبديا رفض العشائر لإعادتهم من اجل الحفاظ على سلامة المناطق وسكانها.