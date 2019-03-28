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المالية النيابية تصدر توضيحاً بشأن رواتب موظفي كوردستان

افاد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي احمد حاجي رشيد، اليوم الاربعاء، بأن المادة 130 من الدستور، التي تتعلق برواتب الموظفين، اصبحت قانونا لا يمكن الغاؤه.

وقال حاجي رشيد في بيان له، انه زار اليوم المحكمة الاتحادية للتباحث حول 3 مسائل وهي تفسير المادة 130 من الدستور، ملف النفط وقرار المحكمة الاتحادية، وقانون الموازنة الاتحادية.

ونقل حاجي رشيد عن المتحدث باسم المحكمة الاتحادية قوله “حول المادة 130 من الدستور الخاصة برواتب الموظفين، انها اصبحت قانونا، ولايمكن الغاؤه”، لافتا الى ان ملف النفط سيحسم قريبا.

وتابع ان المحكمة الاتحادية، لن تفسر نصوصا قانوية وانما تفسر اطر دستورية، لافتا الى ان قانون الموازنة المالية سيطبق كما هو دون اي تغيير.

وكانت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بليسة جبار فرمان قالت، يوم امس الثلاثاء، ان الحكومة الاتحادية ترسل رواتب موظفي الاقليم منذ ثلاثة اشهر، بدون تسليمها النفط الى شركة سومو.

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