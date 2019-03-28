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المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يوجه بالنظر في “باب من ابوابه”

عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد جلسته الثامنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وأعضاء المجلس.

وتابع المجلس آخر ما وصلت إليه نتائج التحقيقات في عدد من القضايا وشدد على ضرورة الإسراع بانجازها .

ونظر المجلس بمجمل القضايا المدرجة على جدول اعماله، حيث استعرض الاجراءات الاخيرة في محافظة نينوى وما رافقها من إقالة المحافظ وتكليف خلية ازمة بتصريف شؤون المحافظة منعا لحصول اي فراغ امني او خدمي يضر بأهلنا في الموصل، وتابع ما آلت إليه التحقيقات في حادث العبّارة الذي ذهب ضحيته العشرات.

واستمع المجلس الى دراسة تفصيلية معدّة من قبل مجلس القضاء الأعلى حول آفة المخدرات وما ينبغي اتخاذه من إجراءات بهذا الصدد.

كما أستمع إلى تقرير مشترك معد من قبل ديوان الرقابة المالية ومكتب مفتش عام وزارة الداخلية حول المنافذ الحدودية والإجراءات الكفيلة بالحد من ظاهرتي التهرب الكمركي والتهريب وترصين عملها .

فيما وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة النظر بالرسوم المستحصلة من المواطنين مقابل الخدمات المقدمة لهم وتحقيق العدالة بها وعدم إثقال كاهل الفقراء، خصوصا وان البعض بدأ يتخذ هذا الموضوع “باباً من أبواب الفساد”.

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