المرجع الخالصي: حكومات مكبلة ووطن مقيد وشعب مضطهد كله من اثار العدوان غير القانوني على العراق

أكد المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ جواد الخالصي (دام ظله)، الخميس، على ان العدوان على العراق كان غير قانوني، لافتا إلى ان الحكومات المكبلة، والوطن المقيد، والشعب المضطهد هو من آثار هذا العدوان، مبيناً ان الخلاص لا يأتي من الخارج، وانما هو الارادة الداخلية بروح ايمانية صادقة.

وقال المرجع الخالصي (دام ظله) في تغريدة نشرت على صفحته في موقع تويتر، بتاريخ الخميس 21 رجب 1440هـ الموافق لـ 28 آذار 2019م: هذه الأيام هي ذكرى الحرب غير القانونية والعدوان على العراق، وها هي آثاره؛ حكومات مكبلة، ووطن مقيد، وشعب مضطهد.

وأضاف: وكل مواطن يبحث عن الخلاص الذي لن يأتي من الخارج؛ وإنما هو إرادة داخلية بروح إيمانية صادقة.