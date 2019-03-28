النجيفي: مكاتب الحشد في نينوى اطلقت سراح متهمين بالانتماء لداعش

ذكر القيادي في تحالف “القرار” اثيل النجيفي يوم الاربعاء ان المكاتب التي تزعم انتماءها للحشد الشعبي في محافظة نينوى قد تسبب بإطلاق سراح متهمين بالانتماء لتنظيم داعش.

وقال النجيفي في تصريح مكتوب على التواصل الاجتماعي اليوم، ان “ضرر المكاتب التي ادعت تمثيلها للحشد تجاوز استغلال النفوذ والمشاركة في المشاريع او تهريب النفط وحديد السكراب”.

واوضح ان “أكبر أضرارها كان التدخل لإطلاق سراح المتهمين بالانتماء لداعش واتهام من يعارض استغلالهم، ومشروع الجزيرة السياحية كان احد هذه الامثلة”.

وكان محافظ نينوى المقال من قبل الحكومة الاتحادية نوفل العاكوب قد اتهم فصيل تابع لجماعة “عصائب اهل الحق” المسلحة المدعومة من ايران بزعامة قيس الخزعلي بالتضييق على الناس في الجزيرة السياحية بالمدينة والتي شهدت يوم الخميس غرق عبارة فيها مما ادى الى وفاة عشرات الاشخاص غرقا من الذين كانوا يستقلونها.

وغرقت عبارة مائية مساء يوم الخميس الماضي في نهر دجلة في الجانب المحاذي للجزيرة السياحية في مدينة الموصل مما ادى الى وفاة عشرات الاشخاص غرقا من الذين كانوا يستقلونها فيما لا يزال اخرون مفقودين الى الان والبحث جار عنهم.