بارزاني ينصح جامعات كوردستان: المستوى العلمي هو المهم وليس منح الشهادات

حث رئيس وزراء اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاربعاء الجامعات الحكومية والاهلية في الاقليم على الاهتمام بالمستوى العلمي للطلبة.

وقال بارزاني في كلمة له خلال مراسيم منح شهادة الدكتوراه الفخرية من قبل جامعة صلاح الدين في اربيل لعالم الرياضيات الكوردي البارز كوجر بيركار، إن “الطريق الوحيد لنجاح اي شعب هو العلم والمعرفة، ونحن بحاجة الى العلم والتعلم لتطوير الفكر الانساني”.

واضاف انه “يوجد في اقليم كوردستان قرابة 30 جامعة اضافة الى 7000 طالبة وطالب”، مؤكدا ان “حكومة اقليم كوردستان تولي الاهمية للتعليم، ولا نقول انه لا يوجد تقصير في هذا المجال ولكن ما نريد قوله هو ان ينتهز الطلبة والتدريسيون الجامعيون الفرصة الذهبية المتاحة لهم حاليا في كوردستان ويتخذوا من (كوجر بيركار) نموذجا لهم للاحتذاء به”.

وتابع بارزاني بالقول ان “الاهم في الدراسة الجامعية هو المستوى العلمي وليس التخرج والحصول على الشهادة، وادعو الجامعات الاهلية والحكومية الى تكريس عملها في هذا الاطار”.

وبيركار تحصل العام المنصرم على ابرز جائرة عالمية في مجال الرياضيات والمعروفة بوسام فيلدز.

وبيركار كوردي من مدينة مريوان شرق كوردستان (كوردستان إيران) لجأ الى بريطانيا ليتدرج ويصبح بروفيسور محاضر في جامعة كامبريدج العريقة.

ويعد وسام فيلدز مواز لجائزة نوبل.

واجري في اربيل مراسم رفيعة لتكريم بيركار، بحضور رئيس حكومة كوردستان نيجيرفان بارزاني، نائبه قباد طالباني، ورئيسة برلمان كوردستان فالا فريد، بالاضافة الى بيركار وعدد من المسؤولين والاكادميين وطلبة جامعة صلاح الدين.