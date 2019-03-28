بغداد تمهل PKK حتى نهاية الشهر لإخلاء شنكال

أفاد مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأربعاء، بوجود معلومات تفيد بأن الحكومة العراقية وعبر القوات الأمنية أمهلت حزب العمال الكوردستاني PKK حتى نهاية شهر آذار / مارس الجاري لإخلاء شنكال (سنجار) والخروج من القضاء.

وقال قادر قاجاغ، مسؤول فرع شنكال في الحزب الديمقراطي الكوردستاني لـ (باسنيوز)، إن «الحكومة العراقية كانت قد أعطت فقط مهلة 72 ساعة لحزب العمال الكوردستاني، لكن فيما بعد علمنا أن المهلة قد جرى تمديدها حتى نهاية الشهر الجاري».

وأشار المسؤول الكوردي، إلى أنه في حال عدم بت مسألة خروج PKK من شنكال من المرجح أن تتجه الأوضاع إلى مزيد من التصعيد، خاصة وأن بغداد أوضحت في تحذيرها أن العمال الكوردستاني سيتحمل مسؤولية مآل الأمور في حال بقائه في شنكال.

وشدد قاجاغ أنه في حال استمرت الأمور على هذه الحال «لن تتحسن أوضاع شنكال على الإطلاق، في الوقت الذي يحتاج فيه القضاء للاستقرار أكثر من أي وقت».

وشهد قضاء شنكال مؤخراً مواجهات مسلحة بين قوات تابعة لـ PKK وقوات عراقية، أسفرت عن قتلى وجرحى بصفوف الجانبين.