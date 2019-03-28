بيان ادانة حول القرار الأمريكي الأخير

العراق يستحق الأفضل

هيئة المتابعة لتنسيقيات قوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج

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أقدمت الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب على الإعتراف بسيادة أسرائيل على مرتفعات الجولان التابعة لسوريا التي أحتلتها اسرائيل عام 1967 وضمتها عام 1981 ولكن المجتمع الدولي لم يعترف بذلك .

حيث عززت قرارها السابق بالإعتراف بالقدس عاصمة لدولة أسرائيل وهي أيضاً مخالفة للقرارات الدولية ومفاقمة لتجاهل القضية الفلسطينية.

لقد نص قرار مجلس الأمن المرقم 497 في 17ديسمبر 1981 والذي إتخذ بالأجماع والذي يدعو دولة إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع. وكان القرار يؤكد على (إن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السوري لاغِ وباطل وليس له أثر قانوني دولي) . ويعتبر القرار الأمريكي الأخير هو تأييد ضم أراضي محتلة بالقوة وتحدي للقرارات الأممية وتجاهل للقوانين الدولية .

أننا كقوى ديمقراطية في دول المهجر ، نؤكد رفضنا وإدانتنا للنهج العدواني الأمريكي الأسرائيلي ، الذي يؤدي إلى زعزعة السلام في المنطقة وفي العالم وخرق لكل الإتفاقيات الدولية.

لقد إتخذ هذا القرار من قبل الإدارة الأمريكية في أجواء الإنقسام الفلسطيني -الفلسطيني والإنقسام العربي وتراجع الحكومات العربية عن إهتمامها بالقضايا العربية .

أننا ندعو الجامعة العربية والحكومات العربية إتخاذ إجراءات عملية لإستصدار قرارات جديدة من مجلس الأمن والأمم المتحدة لإدانة هذا القرار الملغم بالمخاطر والعدوان على سيادة سوريا وليس الإكتفاء بالإدانة والشجب .

كما ندعو القوى الخيّرة وقوى السلام إلى التضامن مع الشعبين الفلسطيني والسوري ومواجهة هذا التحدي الخطير الذي يهدد أمن وسلام وإستقرار شعوب المنطقة وعدم السماح بتمرير هذا القرار الجائر مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية.

هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج