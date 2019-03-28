تحذير عاجل بشأن ارتفاع مناسيب مياه نهر في كوردستان

حذرت قائممقامية قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، اليوم الاربعاء، سكان عشر قرى في حدود ناحية آغجلر، واصحاب المشاريع السياحية وحقول الدواجن واحواض الاسماك ومناجم الرمال والحصى، من ان غدا سيشهد اطلاق جزء من مياه سد دوكان، الامر الذي سيسبب ارتفاع مستوى منسوب مياه نهر النهر في المنطقة.

ونشر قائممقام قضاء جمجمال تحذيرا عاجلا لسكان 10 قرى في حدود ناحية آغجلر، اكد فيه انه وفقا للمعلومات التي وردته فانه وفي الساعة السابعة من صباح يوم غد الخميس سيتم اطلاق جزء آخر من مياه سد دوكان بشكل يرفع منسوب المياه في النهر مترا واحدا.

وطالب قائممقام قضاء جمجمال اصحاب المشاريع السياحية وحقول الدواجن واحواض الاسماك ومناجم الحصى والرمل، بابعاد اجهزتهم والياتهم واغراضهم عن النهر من اجل حمايتها.