تحرّك عراقي لـ”تحجيم” حزب العمّال وغلق معابر التهريب في سنجار

تحول الطريق الحدودي بين العراق وسوريا، السالك باتجاه قضاء سنجار الذي لم ينهض حتى الآن من الخراب الذي طاله إثر إبادة الإيزيديين على يد داعش قبل أكثر من أربعة أعوام إلى ملاذ لتهريب الممنوعات بمختلف المشتقات، والسلاح، بحسب تقرير نشرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وألمحت الجهات المحلية في قضاء سنجار الواقع غربي الموصل، إلى عمليات تهريب ينفذها عناصر حزب العمال الكردستاني الـ”PKK” في الحدود العراقية – السورية.

وتحدث قائممقام قضاء سنجار محما خليل، عن الوضع الحالي في قضاء سنجار، بوجود عناصر حزب العمال الكردستاني، قائلا: “إن حزب العمال الكردستاني يخرق الحدود العراقية، باستمرار، كما أن قواعده موجودة في سنجار”.

وبشأن الاشتباكات المسلحة التي وقعت مؤخرا بين عناصر الـ”PKK”، والجيش العراقي، أكد خليل، أن القوات العراقية، تؤدي واجبها الدستوري في السيطرة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، وفرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة.

وتابع: “لكن العمال الكردستاني يرى في هذا الشيء، ضرراً لمصلحته، مما أدى إلى التصادم والاشتباكات المسلحة ووقوع قتلى وجرحى من كلا الجانبين”.

وكشف خليل، عن إحصائية بعدد ضحايا الاشتباكات منتصف الشهر الجاري، وقال إنها أسفرت عن مقتل اثنين من الجيش، وإصابة ثلاثة جنود، في الاشتباكات الأولى، ومقتل ثلاثة، وإصابة خمسة من الجيش، مع إحراق آليات لهم، مطلع الأسبوع الماضي.

وأكمل، وقتل عنصران، وأصيب ثلاثة بجروح، من العمال الكردستاني، خلال الاشتباكات التي وقعت في ناحية سنوني، تحديداً في قاطع “حصاويك”، في سنجار.

وتابع خليل، أن عناصر الـ”PKK”، اتخذوا قواعد لهم في جبل سنجار، يعتبرونه ملاذاً آمناً لهم، لكنه مضرّ لنا لأنهم يقومون بخروق، وخرق الحدود هذا يسبب لنا إحراجاً أمام العالم، والمنطقة، ويسبب عدم الاستقرار الأمني في المنطقة.

ويرى خليل، أن الـ”PKK” لا يريدون استقرار المنطقة للاستمرار بخرق الحدود والمتاجرة بالممنوعات وأن تكون سنجار ملاذً آمناً لهم، للاستفادة من هذه الفوضى العارمة”.

ويطالب قائممقام قضاء سنجار، في ختام حديثه، من “الحكومتين المحلية و الاتحادية بتأمين المنطقة وفرض الاستقرار فيها لأجل عودة الحياة والنازحين إليها”.

وتحدثت مراسلة (سبوتنيك) مع مصادر إيزيدية وأمنية، من داخل قضاء سنجار، أكدوا أن عمليات تهريب تجري بشكل مستمر في الحدود القريبة من القضاء، بين العراق وسوريا، تشمل المتاجرة بالسلاح، والمشتقات النفطية، ومواد أخرى متنوعة تعتبر فوائد لهم، من بعد المصائب التي حلت بالمكون الإيزيدي.

وأفاد مصدر أمني إيزيدي عراقي مطلع، بأن القادة العسكريين العراقيين، خيروا مقاتلي حزب العمال الكردستاني، بين نزع السلاح أو القتال.

وكشف المصدر من قضاء سنجار، عن اجتماع عقد بين رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول الركن عثمان الغانمي، الذي زار سنجار مع قائد عمليات نينوى نجم الجبوري، نهاية الأسبوع الماضي، مع قادة من حزب العمال الكردستاني.

ونقل المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ما جرى من مباحثات خلال الاجتماع الذي أكد فيه قادة القوات العراقية، نزع السلاح من قبل عناصر حزب العمال الكردستاني والفصائل التابعة له في سنجار.

وأضاف المصدر، قائلا: “طلبوا من الفصائل التابعة، لحزب العمال الكردستاني نزع السلاح، وأن تكون وحدات مقاومة شنكال، ومن يريد منهم الاندماج مع القوات العراقية فمرحبا به”.

ويؤكد المصدر أن حزب العمال الكردستاني رفض ذلك، فهو لا يريد ضم عناصره للجيش العراقي، أو الشرطة المحلية. يريدون البقاء منفصلين عن القوات الأمنية.

وأكمل أن الجيش العراقي يرفض بقاء عناصر حزب العمال الكردستاني في سنجار، ولأنهم رفضوا الاندماج، لذلك خيروهم ما بين نزع السلاح، أو القتال، متوقعا أن تداهم القوات الأمنية مقرات الـ”PKK”، الموجودة في سنجار.

ويشير المصدر إلى أن الاجتماع الذي جرى بين القادة العسكريين العراقيين، والعمال الكردستاني، هو ليس الأول من نوعه، فالحوارات والاجتماعات مستمرة بين الجيش، والـ”PKK” منذ ستة أشهر، لكن دون نتيجة حتى الآن.

ويلفت إلى أن العناصر من العمال الكردستاني الذين يأتون للمحاورة مع الجيش، هم عراقيو الجنسية، لكن من خلفهم وخلف الستار هم القادة والعناصر الأتراك، المتواجدين في جبال قنديل، الواقع في شمال إقليم كردستان.

ووجه رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول الركن عثمان الغانمي، الأربعاء الماضي 20 آذار، بإرسال قوات لتعزيز الأمن في قضاء سنجار، لحصر السلاح، عقب الهجمات المسلحة لعناصر “حزب العمال الكردستاني”، على نقاط للجيش.