تعيين قائد جديد لعمليات صلاح الدين

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بتعيين قائد جديد لقيادة عمليات صلاح الدين.
وقال المصدر انه “تم تعيين اللواء الركن نومان الزوبعي قائداً لعمليات صلاح الدين”.
وكان منصب قائد عمليات صلاح الدين يشغله الفريق الركن جمعة عناد الجبوري.
افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بتعيين قائد جديد لقيادة عمليات صلاح الدين.
وقال المصدر انه “تم تعيين اللواء الركن نومان الزوبعي قائداً لعمليات صلاح الدين”.
وكان منصب قائد عمليات صلاح الدين يشغله الفريق الركن جمعة عناد الجبوري.
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