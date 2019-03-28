رسالة مغتوحة الى مؤتمر القوى الوطنية العراقيىة المزمع عقده يوم 29مارس2019

بمناسبة قرب انعقاد(اجتماعكم المنتظر) في مؤتمرالقوى الوطنية العراقية في واشنطن,والمزمع في يوم 29مارس2019

أود ان اتوجه اليكم ايتها الاخوات وايها الاخوة المشاركين من العراقيين

ومن خلالكم الى الى الاعزاء من الاصدقاء غيرالعراقيين الداعمين لمؤتمركم

بالتحية العراقية الصادقة المقرونة بالاماني الطيبة بأن تتمكنوا من انجازأهداف المؤتمرعلى اكمل وجه

ايها السيدات والسادة الكرام

ان العراق,شعبا وارضا يعاني اليوم من أسوأ وضع عاشته امةعلى مدى التاريخ,ليس في ذلك مبالغة

قد يزعم الذين يقبضون على مقاليدالسلطة في العراق,أنهم منتخبون بطريقة ديموقراطية,ويمثلون شرعية منبثقة عن ارادة الشعب,بينما في الحقيقة اان هذا الزعم لااساس له,حيث

أن الدستورالعراقي الحالي,والذي يحتكمون اليه ويحكمون استنادا الى مواده وفقراته,هو في الاصل غير شرعي

اقول ذلك مستندا الى ماكنبه احد المسؤلين العراقيين الكبار,في مرحلة مابعد2003 ,في صفحته على الفيس بوك وهوالسيداللواءغازي عزيزة

اذ ذكربانه كان قد كلف رسميا بالاشراف على عملية الاقتراع على الدستور,لكن مراكز التصويت فتحت امام الجمهور وبدأت عملية الاستفتاء قبل وصول مسودة الدستور المقترح وتوزيعها على الجماهيروالتي كان من المفروض انهم بعد ان يقرأوها,يصوتوا بالموافقة او الرفض!

هذامعناه ان كل مايزعم من ان الحكومة العراقية الحالية تتمتع بغطاء شرعي ورسمي,هو كذب وتدليس

ولأن كل ما بني على باطل يصبح باطلا بحكم القانون,فالحكومة العراقية الحالية ليست شرعية بل مغتصبة للسلطة بقوة السلاح,

ايها السيدات والسادة

ان خصوصية وتفرد القضية العراقية, قد يستدعي البحث عن حلول خاصة غير تقليديةو

مادام الهدف هوانقاذ ماتبقى من الكيان العراقي المنكوب,,فكل المقترحات والافكار,يجب ان تناقش وتؤخذ بنظر الاعتبار,حتى,ان لم تتماشى مع الاصول والقوانين والمفاهيم ,المتعارف عليها,

فالعالم قطع شوطا لارجعة فيها واصبح الامرالواقع والحقيقةهماالمقياس لأي فعل,مطلوب تحقيقه على الارض,علينا الابتعاد عن المزايدة والمكابرة والهتافات الفارغة,بل بالقناعة والركون الى المثل القائل(رحم الله امرئ عرف قدرنفسه)

ايتها السيدات والسادة

يجب ان يعلم الجميع ان القضية العراقية ليست شأنا داخليا اومحليا فقط,حيث ان اذرع الاخطبوطالايراني قدامتدت الى كل مكان استطاعت الوصول اليه,وتمكنت من السيطرة التامة على الكيان العراقي عن طريق عملائها ومريديها,من الميليشيات المسلحة,التي اخذت تفرض ارادتها على الدولة,وفي طريقها الى تحقيق مخططاتهابالسيطرة على المنطقة,حالمة بالتحول الى دولة عظمى قادرة على فرض ارادتها واجندتهاعلى بقية امم العالم القوية

ان خطورة المخطط الفارسي انه تمكن,وبواسطة عملائه من العراقيين الخونة ,لوطنهم من التحكم بالاموال الطائلة العراقية ,واستخدام العراق المحتل كمركزلتدريب واعداد وارسال الارهابيين الى كل دول العالم,,لكي ينشرواالفزع والرعب في كل بقاع الارض,وذلك لكي يقدم نفسه على انه الوحيد القادر على لجم الذئاب السائبة واعادة الاستقرار والامان,وذلك طبعا لقاء شروط سيفرضها كورقة تفاوضية

لذلك توجب على كل دول العالم ان تتعاون وتتكاتف من اجل اجهاض هذا المخطط الخطرالخبيث,والعمل بكل الوسائل المتاحة على محاربة وطرد الايرانيين من العراق ومحاصرة ميليشياتهم واذيالهم

,وكذلك

,يجب ان لاننسى ونغفل المخاطرالمحتملة من قبل الجارة الشمالية تركيا,والتي بعد ان نشرت الخراب والدمار في العراق وسوريا عن طريق احتضان الدواعش ومدهم بالمال القطري والسلاح وكل الدعم اللوجستي,وبعد ان انهكت العرقيين,والسوريين بتعاونها مع شريكها وحليفها النظام الايراني,اصبحت اليوم تتربص وتنتطرفرصة انهيارالكيان العراقي,لاقتسامه مع حليفتها وشريكتها في الجريمة ايران,حيث لازالت تدعي ان ماتسميه (ولاية الموصل) جزء مستقطع من كيانها التركي,وتضع لها ليرة واحدة كميزانية سنوية

هذا الامروالوضع الراهن الجلل يستدعي وقفة جدية وشجاعة وواقعية,لمجابهةهذاالامر وحسن التعامل معه

فالخطرجاثم وداهم وجدي,ويتطلب حلا سريعا ناجعا

وهنا اود القول باني اعتقد جازما بانه ,وبالنظرالى كمية وجدية المخاطرالتي تحيط بالشعب العراقي ,حاضرا ومستقبلا,اصبح لابد من البحث عن منقذ قوي وجدي وقادرعلى اعادة الامورالى نصابها,

وبالرغم من اني مقتنع تماما بان ماحل بالعراق,اساسه وسببه الاول كان غزوواحتلال العراق من قبل الادارة الامريكية السابقة,بقيادة الرئيس بوش الابن,حيث اعتمدت ستراتيجية خاطئة كانت نتائجها مدمرة

لكن الادارة الامريكية الجديدة بقيادة الرئيس ترامب,هي بالتاكيد تنظرالى الوضع العراقي وتتعامل معه بشكل مختلف,كما ان الرئيس اعترف بان ماحدث للعراق كان خطئا فادحا,ومن هذا المنطلق,اجد اننا اليوم امام فرصة جيدة للتعاون مع الادارة الامريكية من اجل التصدي الى الشر الايراني,لذلك,فانا اعتقد انه

لاامل لنا بانقاذ الشعب العراقي من هذه الحكومة الفاسدة والفاسقة,اوالمخاطرالتي تحيق بنا

الابنجاحنا باقناع الحكومة الامريكية بتبني قضيتنا

فامريكا هي القوة العظمى الوحيدة في العالم

وكما قال المرحوم الرئيس المصري السابق محمد انورالسادات,ان امريكا تتحكم ب99%من اوراق اللعبة السياسية والعسكرية

في العالم اجمع

ومن هنا اتمنى على الاخوة المؤتمرين اخذ هذه الاموربنظرالاعتبارقبل التوجه الى الحكومة الامريكية طالبين العون والمساعدة

اولا:-يجب ان نكون مقتنعين بان الادارة الامريكية ليست منظمة خيرية غيرربحية,بل هي دولة لها مصالحها الستراتيجة في منطقتنا,لذلك علينا تفهم ذلك الامربعمق وقناعة,والتفاوض معهم,بالبحث الجدي والواقعي عن افضل الطرق والوسائل التي يمكن ان تؤدي الى اقتناع الجانب الامريكي بجدوى التدخل’لانقاذ العراق

ثانيا ان نتقدم بطلب رسمي الى الامين العام للامم المتحدة,نطالبه بتكليف لجان اممية مختصة ,لتقوم بفتح تحقيق شامل في

حقيقة التقاريرالتي تحدثت عن عدم حصول الدستورالعراقي على الموافقة الشعبية المطلوبة,لكي تبطل صفة الشرعية التي تتحجج بها الحكومة العراقية الفاسدة الحالية

كذلك التحقيق في نسبة المشاركين في الانتخابات الاخيرة,لكي تبطل وتعاد,ولكن تحت اشراف الامم المتحدة هذه المرة

او تقوم لجان اممية باستفتاء الشعب العراقي,بنع,أو لألا للنظام الحاكم في العراق والقبول به

كما تطالب بالتحقيق الفوري في عملية ,غرق,او,ربما اغراق عبارة الموت في الموصل,خصوصا ان احدى الكاميرات رصدت تحركا مشبوها لاحد الاشخاص ,والذي يشك من خلال تحركاته المريبة انه قطع حبال العبارة ,ودفعها الى الغرق,مع العلم ان اهم مسؤول مستثمر للجزيرة السياحية هو احد اعضاء عصائب اهل الحق والتي يقودها الشيخ قيس الخزعلي الموالي للنظام الايراني,

واخيرا,والاهم هو:-قيام لجان تدقيق اممية بفتح تحقيق دولي شامل في حقيقة الاوضاع وكيفية ذوبان اكثرمن تريليون وربع دولار من عائدات النفطوخلال ال16 عاما الماضية,اين ذهبت؟

اقول واكرر انه لن يستطيع احد انقاذ العراقيين الاالادارة الامريكيةوولاقناعهم بجدية المؤتمرين ونضجهم السياسي ونياتهم الخيرة التي تتناسب مع خطورة المرحلة والوضع الراهن

اتمنىعلى المشاركين من العراقيين,عدم دخول المؤتمرباسم اي حزب سياسي,لأنه في واقع الحال ليس هناك اي قاعدة جماهيرية لاي حزب,بل اقترح ان يقدم الجانب العراقي قائمة تحتوي على ائتلاف عراقي يعبر عن حزب واحد,يطلق عليه,حزب انقاذ العراق,الواحد الموحد,والذي يهدف من خلال المؤتمرالى تشكيل حكومة من التكنوقراط الحقيقيين,استناداالى خبرة المختص المكلف بالاستيزار,والغاء كل الاعتبارات الدينية والمذهبية,كما انه من المهم والاساسي جدا لضمان نجاح المؤتمرهوعدم السماح لاي حزب يحمل شعارا دينيا بالمشاركة في المؤتمر,لأن الاحزاب الدينية هي اهم اسباب التفرقة والتناحروالفشل

كما اتمنى مخلصا ان يستبدل شعارالمؤتمر,والذي هو,اية من القران الكريم,حيث مع احترامنا وتقديسنا لكلام الله,الا اننا يجب نتفق على ان اصلاح وضع العراق يتطلب الابتعاد عن اي شعارات دينية

لأن المواطن العراقي لم يعد يثق بمن يرفع تلك الشعارات,وبدليل ان الهتاف الاكثرشيوعا والذي اطلق خلال الاحتجاجات والمضاهرات الجماهيرية كان (بسم الدين باكونا الحرامية)

كما انه يتوجب على المؤتمرين ان يفهموا ويقرواويقتنعوابأن اهم مستلزمات نجاح مؤتمرالانقاذ الوطني,هو الابتعاد عن الاعتبارات الاثنية والطائفية,واعتبارالمواطن العراقي متساويامع اقرانه,لافرق بين مواطن واخر الا بمقدار مايمكن ان يقدمه لوطنه,

وونها يشرفني ويسعدني,أن اذكرالجميع بأن العراق يتشرف بأن مواطنين منه,من مختلف الاديان والاثيات ساهموا في لعب دورحضاري مهم ,ومتميز ومشرف في التاريخ الحديث

احدهم المسلم فاضل الجمالي والذي كان,احدالخبراءالقانونيين الخمسة الدوليين,الذين ساهموافي كتابة ميثاق الامم المتحدة

وكذلك المسيحي الياس كوركيس,والذي له الفضل في تحويل الصين من دولة زراعية فقيرة,الى واحدة من اقوى الاقتصاديات في العالم,عندما استعان به الرئيس الصيني دينغ شياو بنغ في وضع خطة شاملة لاصلاح الاقتصاد الصيني

وكذلك الصابئي المندائي,الدكتورعبدالجبارعبد الله,والذي اعتبرواحدامن اذكى خمسة علماء في العالم,والذي اهداه العالم انشتاين قلم الحبرالخاص به

من هذا المنطلق نطالب بالغاء الطائفية والاثنيةعن طبيعة المواطنة العراقية,وحذف الديانةوالقومية من البطاقة الشخصية

تمنياتي للمؤتمر بالنجاح والوصول الى قرارات جدية قادرة على انقاذ العراق من الحضيض الذي لازال ينحدر بقوة الى قراره

العراقي المخلص مازن الشيخ