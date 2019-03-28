شركة روسية تبلغ عبد المهدي باكتشافها احتياطات نفطية جنوبي العراق

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بمكتبه الرسمي، رئيس شركة لوك اويل فاغيت الكبيروف، وجرى بحث عمل الشركة في العراق وفرص زيادة الاستثمارات والتعاون .

واكد رئيس مجلس الوزراء ان “العراق يعتز بعلاقاته الاستراتيجية مع روسيا وبالشراكة مع شركة لوك اويل، ويهمنا النهوض بالاقتصاد العراقي وتحقيق تقدم في عملية الاستثمار، مشيرا الى حاجة العراق لبناء المصافي وتوفير المشتقات النفطية وعدم الاكتفاء بتصدير النفط”.

واستعرض رئيس شركة لوك اويل الاعمال التي تجريها الشركة ومشاريعها الاستثمارية في مجال تطوير الانتاج والاستخراج في الحقول النفطية والخطط المستقبلية في ضوء حاجة العراق، مبينا ان الشركة اكتشفت احتياطيات نفطية في الرقعة (10) بمحافظة المثنى، ومؤكدا جاهزية الشركة لتلبية متطلبات القطاع النفطي العراقي ولتقديم الخبرات والتدريب للملاكات العراقية.