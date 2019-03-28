عبد المهدي يكشف عن سلسلة أوامر تنفيذية وجهود اكمال الحكومة

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، ان هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل الاطراف المسؤولة بهدف اكمال الكابينة الحكومية.

وقال عبد المهدي في اجتماع تحالف الاصلاح والاعمار “بدأنا اصدار سلسلة من الاوامر التنفيذية لحل مشاكل العديد من الشاريع المتلكئة”، مبينا ان “الحكومة تبذل جهدا كبيرا لايجاد حلول للمشاكل الخدمية في البصرة وتحسين الكهرباء قبل قدوم الصيف”.

واشار الى ان “ترتيب العلاقة مع مجلس النواب تعتبر من اهم اولوياتنا وقد اجرينا لقاءات منفردة مع نواب كل محافظة”، مردفا “نعتقد في ٢٠٢٠ اننا قادرون على تقديم موازنة مشاريع”.

واوضح عبد المهدي ان “السنة المائية جيدة ونتوقع حصادا كبيرا لمختلف المحاصيل هذا العام”.