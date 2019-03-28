Posted on by

غرق قرية بالكامل في السليمانية

تسبب ارتفاع منسوب المياه في بحيرة دوكان بمحافظة السليمانية، اليوم الخميس، بغرق عدد كبير من البساتين والاراضي الزراعية ومنازل القرويين في قرية برايماوا في حدود بشدر.

وقال مصدر ان عائلة مكونة من 12 فردا اضطرت لمغادرة منزلها ليلا، خشية من موجات المياه، وبعدها غرق بستانها ومنزلها بالكامل في مياه البحيرة، ولم يعد بامكانها الذهاب الى منزها الغريق الا بالزوارق.

وبعد غرق منزل العائلة وعلى بعد عدة مئات من الامتار من المنزل وضعت العائلة ما خف من حاجياتها داخل عربة تجرها ساحبة زراعية، وجعلوا منها مكاناً لاقامتهم، وهم يشاهدون قريتهم تغرق بالكامل بمياه البحيرة.

وبهذا الصدد قال رب العائلة محمد حسين ابراهيم في حديث متلفز ان كل ما يملكونه غرق تحت الماء ومنزله هو اكثر المنازل تضرراً في القرية.

وتسببت غزارة الامطار بارتفاع مناسيب المياه في بحيرة دوكان بشكل غير متوقع، ويعد امتلاء السد بشكل كامل شيئا مفرحا، الا انه اصبح مصدر قلق للعوائل التي اصبحت بلا مأوى بسبب غرق منازلها.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close