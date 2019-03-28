غرق قرية بالكامل في السليمانية

تسبب ارتفاع منسوب المياه في بحيرة دوكان بمحافظة السليمانية، اليوم الخميس، بغرق عدد كبير من البساتين والاراضي الزراعية ومنازل القرويين في قرية برايماوا في حدود بشدر.

وقال مصدر ان عائلة مكونة من 12 فردا اضطرت لمغادرة منزلها ليلا، خشية من موجات المياه، وبعدها غرق بستانها ومنزلها بالكامل في مياه البحيرة، ولم يعد بامكانها الذهاب الى منزها الغريق الا بالزوارق.

وبعد غرق منزل العائلة وعلى بعد عدة مئات من الامتار من المنزل وضعت العائلة ما خف من حاجياتها داخل عربة تجرها ساحبة زراعية، وجعلوا منها مكاناً لاقامتهم، وهم يشاهدون قريتهم تغرق بالكامل بمياه البحيرة.

وبهذا الصدد قال رب العائلة محمد حسين ابراهيم في حديث متلفز ان كل ما يملكونه غرق تحت الماء ومنزله هو اكثر المنازل تضرراً في القرية.

وتسببت غزارة الامطار بارتفاع مناسيب المياه في بحيرة دوكان بشكل غير متوقع، ويعد امتلاء السد بشكل كامل شيئا مفرحا، الا انه اصبح مصدر قلق للعوائل التي اصبحت بلا مأوى بسبب غرق منازلها.