فريق الغواصين الكوردستاني ينتشل جثتين من ضحايا عبارة الموصل

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بانتشال جثتين من ضحايا غرق عبارة الموصل، عبر فريق غواصين قادم من اقليم كوردستان.

وقال المصدر ان “فريق الغواصين القادم من اقليم كوردستان عثر على جثتين تعود لاطفال فقدوا في حادث غرق العبارة في مدينة الموصل”.

واضاف المصدر ان “فريق الغواصين سلم الجثتين الى الجهات المختصة”.

وارسلت حكومة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء فريق بحث لانتشال جثث غرقى حادثة العبارة في مدينة الموصل.

وسيرت مؤسسة “بارزاني الخيرية” قافلة تضم قوارب ومعدات للغوص والبحث عن جثث الغرقى في نهر دجلة بمدينة الموصل.

وهذا هو فريق الانقاذ الثاني الذي ترسله حكومة الاقليم الى مدينة الموصل من اجل المساعدة في انتشال جثث المفقودين الذي يقدر عددها بأكثر من 60 جثة لم يتم العثور عليها الى الان.

وغرقت عبارة مائية مساء يوم الخميس الماضي في نهر دجلة في الجانب المحاذي للجزيرة السياحية في مدينة الموصل مما ادى الى وفاة عشرات الاشخاص غرقا من الذين كانوا يستقلونها فيما لا يزال اخرون مفقودين الى الان والبحث جار عنهم.