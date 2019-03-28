قصي السهيل: المفاوضات حسمت مرشّحي التربية والعدل فقط

بغداد / محمد صباح

كشف وزير التعليم العالي والبحث العملي قصي السهيل عن مفاوضات مكثفة بين الأطراف المعنية لحسم مرشّحي وزارتي التريبة والعدل وتقديمهما الى البرلمان بمعزل عن مرشحي الدفاع والداخلية، مرجحاً التصويت على سفانة الطائي لحقيبة التريبة، وخالد شواني لوزارة العدل.

وقال السهيل في حوار موسع مع (المدى) سينشر في العدد المقبل، ان “التوسع الحاصل في التعليم الأهلي لم يكن متوافقاً مع حاجات سوق العمل”، كاشفا عن “تشكيل لجان لتقييم عمل الجامعات الأهلية بعد الاعتراضات التي وصلت من العديد من النقابات التي تبدي تحفظها على التوسعة الجارية في التعليم الأهلي تحديدا طب الأسنان والطب العام والصيدلة والهندسة والقانون”.

ويضيف إن “الوزارة أغلقت ثلاث كليات أهلية خلال الفترة الماضية لتجاوزها على الضوابط والمحددات هي كلية الرازي لطب الأسنان في محافظة النجف، وكلية الباني في بغداد وكذلك تم تعليق القبول مساء الإثنين في جامعة الفراهيدي في بغداد بعد تجاوزها على أراض تابعة لوزارة التعليم العالي”.