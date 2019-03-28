قيادي بالديمقراطي يكشف عن حرمان عبد المهدي من “استقلاليته”

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، الاربعاء، عن “مؤشر خطير” لحرمان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من استقلاليته في اتخاذ القرارات التنفيذية.

وقال زيباري في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ان “استدعاء او استضافة عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المنتخب، من قبل قيادات التحالف السياسي والحزبي للنصر والإعمار للاستفهام منه حول سياساته خارج الاطر البرلمانية والدستورية هو مؤشر خطير على حرمانه من استقلالية اتخاذ القرارات التنفيذية”.

وتابع زيباري “قد تلجأ كتل سياسية أخرى الى نفس الآلية، مما يفقده المصداقية والشرعية لإدارة وتمثيل الدولة في نظر العالم”.

يشار الى ان تحالف الاصلاح والاعمار عقد اليوم الاربعاء اجتماعاً ضم قادة الصف الاول في الاحزاب المنضوية تحت لواء التحالف.