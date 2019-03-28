لأول مرة في الحسكة.. فتاة تفتتح منتدى للقراءة

القراءة تعتبر حياة أخرى تمنح للإنسان، وتوسع له آفاق المعرفة والثقافة، فتتوسع مداركه في التعامل واتخاذ القرارات.

انطلاقاً من هذه المبادئ وفي خطوة هي الأولى من نوعها، افتتحت فتاة من مدينة الحسكة الثلاثاء 12 مارس\آذار، منتدى للقراءة في حي تل حجر.

آغري شيخو صاحبة منتدى (عالم القرّاء) صرّحت ليكيتي ميديا “كنت أحلم منذ الصغر بامتلاك مكتبة كتب، فأنا أحب الكتب وشغوفة بها”.

شيخو أضافت “هدفي الأول من افتتاح هذا المشروع هو إفادة أكبر شريحة ممكنة من جيل الشباب وحثهم على قراءة الكتب التي باتت شبه معدومة في مجتمعنا لقلة المنتديات والمؤسسات المعنيّة بهذا الشأن”.

كما أشارت إلى “أنّها أرادت أن تثبت أيضاً أن المرأة باستطاعتها الدخول لمجال العمل، بجانب الرجل”.

ومن جهته أفاد الناشط دلوفان خلف لموقعنا “أنّ فكرة مركز عالم القراء فكرة جميلة ومميزة، حيث يمكننا استبدال أوقات فراغنا بساعات من المتعة وسيكون المكان الذي نتردد عليه كثيراً”.

خلف أضاف “القراءة تلعب دوراً هاماً في بناء شخصيّة الإنسان، وهي وسيلة للتنمية وتطور المجتمعات ولها ميزة أن تأخذك من عالم لآخر وتزور أماكن جديدة وأنت في مكانك”.

الناشط دلوفان اختتم حديثه “أنّ المكتبة فوضاها لا تقل جمالاً عن ترتيبها، وأنا أحب الشخص القارئ لأنه يريد المزيد دائماً والتعلم أكثر”.

دلوفان خلف ناشط من الحسكة