معمل الخياطة العسكرية … منفذ صناعي متميز

تستمر اللجان الفنية والهندسية والإعلامية بمتابعة المشاريع الإستثمارية المجازة من قبل هيئة استثمار بغداد منذ البدء بالمشروع ووصولاً الى مراحله النهائية بل و تستمر بالمتابعة بعد إفتتاح المشروع من أجل تذليل العقبات وتقديم كل ما من شأنه ديمومة العمل كل ذلك بمتابعة وإشراف مباشر من قبل رئيس الهيئة المهندس شاكر الزاملي .

معمل الخياطة العسكرية الكائن في منطقة باب الشيخ والذي دخل الى مرحلة الانتاج مطلع العام الحالي والذي يرفد القطاع العسكري بالبدلات العسكرية واللوازم المتعلقة بها .

الجدير بالذكر أن المعمل يتكون من طابقين بمساحة تزيد عن دونمين والمعمل تم تجهيزه بمكائن من مناشئ ألمانية وإيطالية وأمريكية ويابانية بكفاءة عالية تضاهي ما موجود في الدول المتقدمة كما ويحتوي المعمل على منظومة الدفاع المدني ومنظومة كاميرات أمنية . كما ووفر المعمل فرص عمل وصلت إلى 300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.