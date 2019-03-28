من الاخر .. النظام المصري بين العهر السياسي والديني **

بأذن ألله سأبدأ سلسلة مقالاتي بعنون من الاخر ، إختصاراً للجهد والوقت والكلمات ؟

المقدمة

أمران لا ثالث لهما يدمران الانسان والاوطان ، العهر السياسي وقبله الديني ؟

والمؤسف أن يكون هذا ديدن النظام المصري الحالي ، ومعه معظم النظم العربية المتخلفة والمرعوبة من شعوبها ، وهو دليل قاطع على العجز الفكري والافلاس الديني والخلقي ، وسبب الاثنين هو “الفوبيا” الخوف المفرط من الاخر ؟

المدخل

لو إستمر النظام المصري يسير بنفس عقلية رجال الدّين بتكفير ومحاربة الاخرين ، لما أبقى له غداً في مصر من يترحم عليه ؟

الموضوع

هل يعقل نظام يدعي أنه جريء وشجاع ومنتخب شعبياً ، ويسعى للتجديد “كبوتفليقه” أن يخشى على حكمه من مواطنيه لمجرد قولهم رأيهم الصريح فِيه ، والمصيبة هم فناناته وفنانيه وصحفيه ومثقفيه ، طيب ماذا أبقيتم للحكام الطغاة كالملا المزيف أردوغان وملالي قم وطهران ؟

وأخيراً …؟

هل يعقل يا عمو السيسي أن يستنجد بِك كل يوم مواطنيك الخائفين والمقهوريين ، لإنقاذهم من بضعة كلاب مسعورة تجوب الأكفار والامصار فاتكة بالمواطنين الاقباط الامنيين ، أم أنك معهم لاعب على الحبلين ، سلام ؟

سرسبيندار السندي