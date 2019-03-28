Posted on by

** من الاخر .. النظام المصري بين العهر السياسي والديني **

بأذن ألله سأبدأ سلسلة مقالاتي بعنون من الاخر ، إختصاراً للجهد والوقت والكلمات ؟

المقدمة
أمران لا ثالث لهما يدمران الانسان والاوطان ، العهر السياسي وقبله الديني ؟
والمؤسف أن يكون هذا ديدن النظام المصري الحالي ، ومعه معظم النظم العربية المتخلفة والمرعوبة من شعوبها ، وهو دليل قاطع على العجز الفكري والافلاس الديني والخلقي ، وسبب الاثنين هو “الفوبيا” الخوف المفرط من الاخر ؟

المدخل
لو إستمر النظام المصري يسير بنفس عقلية رجال الدّين بتكفير ومحاربة الاخرين ، لما أبقى له غداً في مصر من يترحم عليه ؟

الموضوع
هل يعقل نظام يدعي أنه جريء وشجاع ومنتخب شعبياً ، ويسعى للتجديد “كبوتفليقه” أن يخشى على حكمه من مواطنيه لمجرد قولهم رأيهم الصريح فِيه ، والمصيبة هم فناناته وفنانيه وصحفيه ومثقفيه ، طيب ماذا أبقيتم للحكام الطغاة كالملا المزيف أردوغان وملالي قم وطهران ؟

وأخيراً …؟
هل يعقل يا عمو السيسي أن يستنجد بِك كل يوم مواطنيك الخائفين والمقهوريين ، لإنقاذهم من بضعة كلاب مسعورة تجوب الأكفار والامصار فاتكة بالمواطنين الاقباط الامنيين ، أم أنك معهم لاعب على الحبلين ، سلام ؟

سرسبيندار السندي

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close