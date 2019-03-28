نجم الدين كريم يوجه رسالة بمناسبة يوم رفع العلم الكوردستاني في كركوك

وجه محافظ كركوك المقال من قبل الحكومة العراقية نجم الدين كريم، اليوم الخميس، رسالة الى اهالي كركوك وعوائل الضحايا والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمناسبة مرور عامين على رفع العلم الكوردستاني على جميع المؤسسات الرسمية في كركوك في (28 /آذار / 2017)، عادا اياه “واحدا من القرارات التاريخية والمهمة من اجل الحصول على الحقوق القومية للشعب الكوردي”.

وقال كريم في الرسالة ان “رفع العلم الكوردستاني على المؤسسات الرسمية في محافظة كركوك لم يكن قرارا فرديا وغير قانوني، بل اجريت له العديد من القراءة القانونية والدستورية الدقيقة، ومن ثم تمت المصادقة عليه من قبل مجلس محافظة كركوك كمؤسسة تشريعية وحيدة في المدينة”.

ووجه كريم رسالته الى المواطنين بالقول ان “القرار استند الى اطار تحقيق الادارة الذاتية المشتركة لكل القوميات”، مستدركا ان “الحكومة العراقية والاطراف الشوفينية قاموا بالتآمر والتخطيط ضد قرار رفع العلم الكوردستاني في كركوك، الا ان قرار المحكمة الاتحادية في رفض الكثير من الشكاوى المرفوعة من قبل عدد من الاطراف ضد رفع العلم الكوردستاني في كركوك ساهمت في تقوية الموقف القانوني والدستوري اكثر واكثر”.

وعرج كريم الى احداث 16 تشرين الاول والايام التي تلتها بالقول انها “مهدت الارضية للحكم الفردي والعسكري للحكومة العراقية بالضد من القانون والدستور وقرار مجلس المحافظة، وتم انزال العلم الكوردستاني، ليس من على المؤسسات الرسمية في المدينة فقط، بل تم منعه بأي شكل من الاشكال”.

ولفت الى ان “هذا ما اظهر النوايا السيئة للحكومة العراقية تجاه مستقبل المدينة”، موضحا انه “بهذه المناسبة المقدسة والمهيبة نؤكد على قانونية ودستورية رفع العلم الكوردستاني في محافظة كركوك”، مطالبا الحكومة العراقية “التخلي عن منطق القوة والعودة الى منطق القانون والدستور والادارة المشتركة لابناء القوميات الموجودة في كركوك”.