نينوى تغلق الكازينوهات والمنشآت السياحية على ضفاف دجلة

اعلن قائممقام قضاء الموصل زهير الأعرجي يوم الاربعاء عن اغلاق الكازينوهات، والمنشآت السياحية على ضفاف نهر دجلة لارتفاع مناسيب المياه مما يشكل خطرا على حياة مرتادي تلك الاماكن.

وقال الاعرجي في بيان اليوم، انه “لمقتضيات المصلحة العامة وحفاظا على ارواح المواطنين ولزيادة نسبه الاطلاقات من كميات المياه وفتح بوابات السد وابتداء من هذا اليوم تُغلق الكازينوهات والمنشأة السياحية الواقعة على ضفاف نهر دجلة كافة لحين زوال الخطر”.

واضاف البيان ان “المخالف سيحاسب بأشد العقوبات في حالة المخالفة اضافة إلى المواطنين الساكنين بالقرب من ضفاف نهر دجلة وأصحاب المواشي”، مبينا ان “الخطورة تشمل من بداية منطقه سد الموصل وبتجاه جنوب المدينة في نواحي حمام العليل والشورة والقيارة”.

ويشهد العراق تساقطا للأمطار وبغزارة مصحوبة بسيول ادت الى ارتفاع مناسيب مياه الانهر اضافة الى تحذيرات من حدوث فيضانات تغمر مناطق ومدن بأسرها.

وكان المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول قد اعلن في وقت سابق من اليوم عن اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي ازمة قد تنجم عن السيول التي تجتاح مناطق في العراق.