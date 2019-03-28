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وسائل اعلام تركية: مقتل واصابة عدد من قادة PKK في غارة جوية على قنديل

افادت وسائل اعلام تركية اليوم الاربعاء بمقتل عدد من قادة حزب العمال الكوردستاني PKK في غارة جوية تركية على جبل قنديل ، حيث مقر قيادة الحزب.

وكالة “الاناضول” الحكومية ، قالت في نبأ لها ان مقتلات سلاح الجو التركي أغارت على مجموعة تابعة للعمال الكوردستاني بينهم “رضا آلطون” أحد المقربين من الرئيس المشترك لمنظومة المجتمع الكوردستاني(قيادة PKK) جميل باييك .

وذكرت الوكالة نقلاً عن مصادر أمنية ، أن العملية جرت بشكل مشترك بين الجيش، وجهاز الاستخبارات التركيين، في 21 مارس/ آذار الجاري.

وأشارت المصادر ، بحسب الوكالة، أن الغارة التركية على جبل قنديل أدت إلى إصابة “رضا ألطون” بجروح بليغة.

موضحة ، أن الغارة أسفرت عن تحييد مسؤول العلاقات الخارجية في PKK ” ميكائيل أوزدمير “، والمتحدث باسم الحزب ” أمرالله دورسون “، ومسؤول منطقة قنديل في PKK “علي أقطاش”، ومسؤولين بارزين آخرين في الحزب.

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