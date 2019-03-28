گركي لگي.. المجلس الوطني الكُـردي يستذكر ميلاد البارزاني الخالد

استذكر المجلس المحلي للمجلس الوطني الكُـردي في بلدة گركي لگي اليوم الخميس الرابع عشر من آذار 2019 الذكرى السنوية السادسة عشر بعد المائة لميلاد الخالد ملا مصطفى بارزاني.

وفدٌ من المجلس المحلي في گركي لگي، زار ضريح الشهيد البيشمركة هاشم عبد الله في قرية عرعور، رفقة وفد من مكتب المجالس المحلية بقيادة رئيسها محسن طاهر، وعائلة الشهيد.

وبعد قراءة سورة الفاتحة، والوقوف دقيقة صمتٍ تخليداً للبارزاني الخالد، والشهيد هاشم، وشهداء كًـردستان، ألقى رئيس المجالس المحلية محسن طاهر كلمة، تحدّث خلالها عن مراحل تاريخية في حياة البارزاني الخالد، ودوره في النضال التحرري الكُـردستاني في جميع أجزاء كُـردستان.

وشدّد طاهر في كلمته على دور الشهداء في الحركة التحررية الكُـردية، ودور بيشمركة روج في الدفاع عن أرض كُـردستان.

وجدّد طاهر التزام المجلس الوطني الكُـردي في سوريا تبني المشروع القومي الكُـردستاني بقيادة الرئيس مسعود بارزاني.

وبعد إلقاء الكلمة قدّمت محلية گركي لگي لعائلة الشهيد صورة تذكارية للخالد ملا مصطفى بارزاني.

وبهذه المناسبة قام وفد المجلس المحلي بزراعة عدد من الأشجار على ضريح الشهيد البيشمركة هاشم عز الدين.

الشهيد هاشم عز الدين مقاتل في قوات بيشمركة روج استشهد بتاريخ 14 ديسبمر/كانون الاول أثر حادث سير في مدينة دهوك بكُـردستان العراق، ونُقِل جثمانه عبر معبر فيشخابور/سيمالكا إلى مسقط رأسه بقرية عرعور في جنازة مهيبة حضرها الآلاف من الجماهير الكُـردية وحركتها السياسية.

وقالت العضوة في الأمانة العامة للمجلس الوطني الكُـردي الحقوقية زهرة أحمد في تصريح لـ <يكيتي ميديا> “نستذكر البارزاني الخالد في هذا اليوم وفاءً وتقديراً لدوره الريادي في النضال التحرري وذلك بزيارة ضريح الشهيد البيشمركة هاشم عزالدين وزراعة الأشجار على ضريحه”.

وأحيت المجالس المحلية للمجلس الوطني الكُـردي في الاول من آذار مارس الحالي الذكرى الـ 40 لوفاة البارزاني الخالد.

جديرٌ بالذكر أنّ فعاليات عديدة تقام اليوم في كُـردستان سوريا، وإقليم كُـردستان العراق بمناسبة الذكر 116 لميلاد البارزاني الخالد.