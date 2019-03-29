إستثمار بغداد :ـ الأساليب المتطورة والحديثة أهم ما يميز مشاريع الإستثمار التعليمية في العاصمة

حرصاً منها على متابعة الأعمال المنفذة في المشاريع الإستثمارية زارت اللجان الفنية والهندسية في هيئة إستثمار بغداد مجمع نون والقلم التربوي وبتوجيه مباشر من رئيسها المهندس شاكر الزاملي من أجل الإطلاع على واقع المشروع وما تم تحقيقه من خطوات متقدمة من الإنجاز إذ يعتبر من مشاريع القطاع التربوي / التعليمي المنجزة بالكامل والتي بدأت تستقبل طلابها مطلع العام الدراسي الحالي .

يذكر بأن إدارة المجمع إعتمدت أساليب تعليمية حديثة معتمدة في البلدان المجاورة لتطوير بيئة التعلم من خلال جذبها أساتذة أكفاء يوظفون تقنيات التعليم الحديثة و إستراتيجاته المتنوعة في التعامل مع الطلبه وهو ما يميز المشروع عن غيره من المشاريع المماثلة .

الجدير بالذكر أن المشروع يقع في منطقة الدورة / مقابل حي الصحة ويعد من أضخم المشاريع التربوية في العاصمة بغداد والأول من نوعه في العراق ويضم حضانة وروضة وإبتدائية وثانوية للبنين والبنات .