اعادة تأهيل سوقين تاريخين في بغداد

افتتحت غرفة تجارة بغداد “سوق الكهربائيات عكد النصارى وسوق المطيبات في الشورجة”، التاريخيين في العاصمة بغداد بعد اعادة تأهيله.

وقال رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر الحمداني الذي شاركه في حفل الافتتاح للسوقين عدد من الشخصيات الحكومية والتجارية “ان اعادة تأهيل السوقين كان على نفقة غرفة تجارة بغداد وهذا يمثل جزءا بسيطا من خطط الغرفة المستقبلية التي بضمنها تطوير الاسواق القديمة والتاريخية في بغداد واعادة اعمارها وبما يتناسب مع مركزها وثقلها الاقتصادي فهي تمثل قلب العاصمة الاقتصادي”.

ولفت الحمداني الى ان هذا الانجاز لم يتحقق في تاريخ الغرفة ومنذ تأسيسها حيث لم تقم غرفة تجارة بغداد عبر تاريخها بإعادة تأهيل او المشاركة بأعمار اي سوق فمنذ تولي المسؤولية كممثلين للقطاع الخاص في مجلس ادارة الغرفة اخذنا على عاتقنا المشاركة في كل المحافل الاقتصادية والاجتماعية.

واكد سبق وان ساهمت الغرفة في اعادة اعمار عمارات (القادسية وراميتا وتحت التكية والقشطيني والسنك والليث في الكرادة) والتي تعرضت الى اعمال ارهابية بالإضافة الى تعويض التجار ومنحهم قروضا وبالتعاون مع المصارف الحكومية فضلا عن الى اعفاء التجار من رسوم التجديد ولمدة سنتين دعما من الغرفة الى ابنائها.