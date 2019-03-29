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اكثر من 200 الف سائح يدخل كوردستان خلال عشرة ايام

أشرت الهيئة العامة للسياحة في اقليم كوردستان، ارتفاع عدد السياح القادمين الى مدن الاقليم.
واستعرض بيان للهيئة، احصائية بالاعتماد على السيطرات والنقاط الحدودية والمطارات، فقد دخل 243 الف سائح الى اقليم كوردستان خلال عشرة ايام، من 12 اذار وحتى 22 من الشهر نفسه.
وبحسب الاحصائية، فان نسبة 73% من السياح دخلوا الاقليم من جنوب ووسط العراق و16% من ايران و6% من تركيا و5% من الدول الاخرى.
واشار بيان الهيئة الى انه بمقارنة هذه الاحصائية باحصائية العام الماضي، فان عدد السياح ارتفع 4% وهذا يعني ان عدد السياح في العام الماضي كان 234 الف سائح.

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