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الاتحاد الوطني يضع شرطا للمشاركة في جلسة تعديل قانون رئاسة اقليم كوردستان

اعلنت عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان ريواس فائق يوم الخميس ان مشاركة الكتلة في جلسة تعديل قانون رئاسة الاقليم مرهون بإبرام اتفاق مشترك بشأن تشكيل الحكومة الجديدة للاقليم بين الحزبين الرئيسن.

وقالت فائق في تصريح ادلت به للصحفيين اليوم من امام البرلمان، انه ما لم يتم ابرام اتفاق بين الاطراف السياسية فان كتلة الاتحاد الوطني غير مستعدة للمشاركة في جلسة تعديل ذلك القانون.

واضافت ان الكتلة تنتظر قرارا من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني للمشاركة في جلسة تعديل قانون رئاسة اقليم كوردستان.

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